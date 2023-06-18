https://ria.ru/20230618/zemletryasenie-1879035845.html

У берегов Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2023

У берегов Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики в Калифорнийском заливе, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T23:55

2023-06-18T23:55

2023-06-18T23:55

в мире

мексика

кулиакан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики в Калифорнийском заливе, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 20.30 по времени UTC (23.30 мск) в 192 километрах к юго-западу от мексиканского города Кулиакан с населением 675 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878938557.html

мексика

кулиакан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мексика, кулиакан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)