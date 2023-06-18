https://ria.ru/20230618/zemletryasenie-1879035845.html
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2023
У берегов Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики в Калифорнийском заливе, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T23:55
2023-06-18T23:55
2023-06-18T23:55
в мире
мексика
кулиакан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Мексики в Калифорнийском заливе, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 20.30 по времени UTC (23.30 мск) в 192 километрах к юго-западу от мексиканского города Кулиакан с населением 675 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878938557.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, кулиакан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Мексика, Кулиакан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Мексики произошло землетрясение
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,2