https://ria.ru/20230618/zemletryasenie-1879009191.html
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2023
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:57
2023-06-18T16:57
2023-06-18T16:57
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
тонга
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировано в 13.22 по времени UTC (16.22 мск) в 300 километрах к югу от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 2 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230617/zemletryasenie-1878938557.html
тонга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), тонга
В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Тонга
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение
У берегов Королевства Тонга в Океании произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Океании, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 13.22 по времени UTC (16.22 мск) в 300 километрах к югу от столицы Тонги города Нукуалофа с населением 22,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 2 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
У берегов Самоа произошло землетрясение магнитудой 5,7