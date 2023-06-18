https://ria.ru/20230618/yaponiya-1878985809.html

СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии

СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии - РИА Новости, 18.06.2023

СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии

Уровень недовольства правительством Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды вновь превысил уровень поддержки, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:01

2023-06-18T13:01

2023-06-18T13:01

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Уровень недовольства правительством Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды вновь превысил уровень поддержки, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо. Так, рейтинг властей снизился на 6,2 процентных пункта по сравнению с опросом в конце мая и составил 40,8%. Вместе с этим уровень неодобрения повысился на 5,7 процентных пункта – до отметки в 41,6%. Одним из главных поводов для недовольства респондентов стали планы по отмене физических карт медицинского страхования и заменой их картой единого идентификационного номера осенью следующего года. Сомнения общественности к надежности данной системы возникли после того, как стало известно о масштабных утечках персональных данных, а также ошибках при регистрации персональных данных, в результате чего третьи лица могли получить доступ к сведениям о других людях. Более 72% также сочли неубедительными и неполным объяснения японского премьера относительно финансового обеспечения мер по повышению рождаемости в стране, на которые в течение последующих трех лет планируется выделять дополнительно по примерно 25 миллиардов долларов в год. Опрос проводился 17 и 18 июня путем телефонного обзвона случайно выбранных номеров. Число респондентов не уточняется.

https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878548050.html

https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, фумио кисида