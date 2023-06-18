https://ria.ru/20230618/yaponiya-1878985809.html
СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии
СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии - РИА Новости, 18.06.2023
СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии
Уровень недовольства правительством Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды вновь превысил уровень поддержки, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:01
2023-06-18T13:01
2023-06-18T13:01
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Уровень недовольства правительством Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды вновь превысил уровень поддержки, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо. Так, рейтинг властей снизился на 6,2 процентных пункта по сравнению с опросом в конце мая и составил 40,8%. Вместе с этим уровень неодобрения повысился на 5,7 процентных пункта – до отметки в 41,6%. Одним из главных поводов для недовольства респондентов стали планы по отмене физических карт медицинского страхования и заменой их картой единого идентификационного номера осенью следующего года. Сомнения общественности к надежности данной системы возникли после того, как стало известно о масштабных утечках персональных данных, а также ошибках при регистрации персональных данных, в результате чего третьи лица могли получить доступ к сведениям о других людях. Более 72% также сочли неубедительными и неполным объяснения японского премьера относительно финансового обеспечения мер по повышению рождаемости в стране, на которые в течение последующих трех лет планируется выделять дополнительно по примерно 25 миллиардов долларов в год. Опрос проводился 17 и 18 июня путем телефонного обзвона случайно выбранных номеров. Число респондентов не уточняется.
https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878548050.html
https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874239306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
СМИ рассказали об уровне поддержки правительства Японии
Киодо: уровень недовольства правительством Японии вновь превысил уровень поддержки
ТОКИО, 18 июн – РИА Новости.
Уровень недовольства правительством Японии под руководством премьер-министра Фумио Кисиды вновь превысил уровень поддержки, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо
.
Так, рейтинг властей снизился на 6,2 процентных пункта по сравнению с опросом в конце мая и составил 40,8%. Вместе с этим уровень неодобрения повысился на 5,7 процентных пункта – до отметки в 41,6%.
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Одним из главных поводов для недовольства респондентов стали планы по отмене физических карт медицинского страхования и заменой их картой единого идентификационного номера осенью следующего года. Сомнения общественности к надежности данной системы возникли после того, как стало известно о масштабных утечках персональных данных, а также ошибках при регистрации персональных данных, в результате чего третьи лица могли получить доступ к сведениям о других людях.
Более 72% также сочли неубедительными и неполным объяснения японского премьера относительно финансового обеспечения мер по повышению рождаемости в стране, на которые в течение последующих трех лет планируется выделять дополнительно по примерно 25 миллиардов долларов в год.
Опрос проводился 17 и 18 июня путем телефонного обзвона случайно выбранных номеров. Число респондентов не уточняется.
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