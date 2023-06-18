https://ria.ru/20230618/yaponiya-1878969847.html

На Хоккайдо автобус столкнулся с грузовиком

На Хоккайдо автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.06.2023

На Хоккайдо автобус столкнулся с грузовиком

Более 10 человек были госпитализированы после столкновения автобуса с грузовиком на японском острове Хоккайдо, трое находятся без сознания в критическом... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:47

2023-06-18T09:47

2023-06-18T09:47

в мире

хоккайдо

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ТОКИО, 18 июн – РИА Новости. Более 10 человек были госпитализированы после столкновения автобуса с грузовиком на японском острове Хоккайдо, трое находятся без сознания в критическом состоянии, передает телеканал NHK. Как сообщили представители полиции, лобовое столкновение произошло в 07.50 воскресенья по местному времени (01.50 мск) на национальной трассе номер 5 в районе станции Нодаои. В пассажирском автобусе, который направлялся в город Хакодате, находились 18 пассажиров и водитель. В результате ДТП госпитализированы не менее 10 человек, трое из них находятся без сознания в критическом состоянии. На кадрах, снятых с вертолета телеканала NHK, видно, что оба транспортных средства получили значительные повреждения кузова. От удара крышу кабины грузовика оторвало и развернуло вертикально под прямым углом, а фургон почти "разорвало" пополам. О причинах ДТП пока не сообщается.

https://ria.ru/20230112/yaponiya-1844279214.html

https://ria.ru/20221227/morpekh-1841567614.html

хоккайдо

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хоккайдо