https://ria.ru/20230618/voda-1878986639.html

Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже минимума, заявила Украина

Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже минимума, заявила Украина - РИА Новости, 18.06.2023

Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже минимума, заявила Украина

Уровень воды в Каховском водохранилище ниже минимальных критических значений, необходимых для водозаборов в Днепропетровской области, а также в подконтрольных... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:13

2023-06-18T13:13

2023-06-18T13:13

в мире

херсонская область

разрушение каховской гэс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_9c269db1d2ae9dae9279e59b015035bd.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Уровень воды в Каховском водохранилище ниже минимальных критических значений, необходимых для водозаборов в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, заявили в компании "Укргидроэнерго" в телеграм-канале. "Уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов...", - говорится в сообщении компании. Там добавили, что средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС равен 13,28 м, а в створе поста Херсон за сутки уровень воды снизился на 33 см и составляет – 0,99 м. По данным "Укргидроэнерго", до 19 июня на реке Днепр ниже Каховской ГЭС будет удерживаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов в городе Херсон, Херсонском и Скадовском районах региона. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230618/navodnenie-1878978182.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , разрушение каховской гэс, украина