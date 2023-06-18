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Во Владикавказе ввели режим ЧС - РИА Новости, 18.06.2023
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19:16 18.06.2023 (обновлено: 19:40 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/vladikavkaz-1879021310.html
Во Владикавказе ввели режим ЧС
Во Владикавказе ввели режим ЧС - РИА Новости, 18.06.2023
Во Владикавказе ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила администрация города. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:16
2023-06-18T19:40
происшествия
владикавказ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила администрация города.Ранее региональное МЧС сообщило, что в воскресенье в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный. Также произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что селевой поток перекрыл дорогу в поселке Южный. &quot;По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации&quot;, — говорится сообщении.Глава администрации города Вячеслав Мильдзихов отметил, что в поселке Южный многие дома подтоплены, есть разрушения. "Все оперативные службы в экстренном порядке принимают необходимые решения, чтобы уже в ближайшее время начать восстановительные работы", — подчеркнул он. По данным регионального ГУ МЧС, произошло подтопление многоквартирного дома по улице Щукиных, частного дома по улице Магкаева, трех частных домовладений в селении Октябрьское, на четырех улицах Владикавказа, а также в поселке Карца упали деревья. В Пригородном районе частично отключена электроэнергия в селении Ир. &quot;От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекается 12 единиц техники и 46 человек личного состава&quot;, — уточняет ведомство.
https://ria.ru/20230613/marshrutka-1877904678.html
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происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владикавказе ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели во Владикавказе из-за сильного дождя

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила администрация города.
Ранее региональное МЧС сообщило, что в воскресенье в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный. Также произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что селевой поток перекрыл дорогу в поселке Южный.
«

"По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации", — говорится сообщении.

Глава администрации города Вячеслав Мильдзихов отметил, что в поселке Южный многие дома подтоплены, есть разрушения. "Все оперативные службы в экстренном порядке принимают необходимые решения, чтобы уже в ближайшее время начать восстановительные работы", — подчеркнул он.
По данным регионального ГУ МЧС, произошло подтопление многоквартирного дома по улице Щукиных, частного дома по улице Магкаева, трех частных домовладений в селении Октябрьское, на четырех улицах Владикавказа, а также в поселке Карца упали деревья. В Пригородном районе частично отключена электроэнергия в селении Ир.
«

"От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекается 12 единиц техники и 46 человек личного состава", — уточняет ведомство.

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ПроисшествияВладикавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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