https://ria.ru/20230618/vladikavkaz-1879021310.html

Во Владикавказе ввели режим ЧС

Во Владикавказе ввели режим ЧС - РИА Новости, 18.06.2023

Во Владикавказе ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила администрация города. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:16

2023-06-18T19:16

2023-06-18T19:40

происшествия

владикавказ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg

НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Режим ЧС ввели во Владикавказе после сильного дождя, сообщила администрация города.Ранее региональное МЧС сообщило, что в воскресенье в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений оказались подтоплены частные домовладения в поселке Южный. Также произошло частичное отключение электроэнергии на пяти улицах, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Мэр Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что селевой поток перекрыл дорогу в поселке Южный. "По решению комиссии ЧС администрации Владикавказа с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации", — говорится сообщении.Глава администрации города Вячеслав Мильдзихов отметил, что в поселке Южный многие дома подтоплены, есть разрушения. "Все оперативные службы в экстренном порядке принимают необходимые решения, чтобы уже в ближайшее время начать восстановительные работы", — подчеркнул он. По данным регионального ГУ МЧС, произошло подтопление многоквартирного дома по улице Щукиных, частного дома по улице Магкаева, трех частных домовладений в селении Октябрьское, на четырех улицах Владикавказа, а также в поселке Карца упали деревья. В Пригородном районе частично отключена электроэнергия в селении Ир. "От МЧС России к ликвидации последствий комплекса неблагоприятных погодных явлений привлекается 12 единиц техники и 46 человек личного состава", — уточняет ведомство.

https://ria.ru/20230613/marshrutka-1877904678.html

владикавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владикавказ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)