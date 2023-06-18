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Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 18.06.2023 (обновлено: 16:47 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/video-1879006118.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники - РИА Новости, 18.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:26
2023-06-18T16:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией. "Огнем российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА", — уточнили в ведомстве.В ролике демонстрируются кадры с разведывательного дрона, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии. Как уточнили в Минобороны, видео сняли на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
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Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Украины российской артиллерией. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии.
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вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники

Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники российской артиллерией

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией.
"Огнем российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА", — уточнили в ведомстве.
В ролике демонстрируются кадры с разведывательного дрона, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии.
Как уточнили в Минобороны, видео сняли на Запорожском направлении.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Запад хочет триллион долларов, чтобы не восстанавливать Украину
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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