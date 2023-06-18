https://ria.ru/20230618/video-1879006118.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники

Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники - РИА Новости, 18.06.2023

Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:26

2023-06-18T16:26

2023-06-18T16:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией. "Огнем российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА", — уточнили в ведомстве.В ролике демонстрируются кадры с разведывательного дрона, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии. Как уточнили в Минобороны, видео сняли на Запорожском направлении.

https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html

украина

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2023

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Украины российской артиллерией. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии. 2023-06-18T16:26 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)