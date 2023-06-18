https://ria.ru/20230618/video-1879006118.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники - РИА Новости, 18.06.2023
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:26
2023-06-18T16:26
2023-06-18T16:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией. "Огнем российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА", — уточнили в ведомстве.В ролике демонстрируются кадры с разведывательного дрона, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии. Как уточнили в Минобороны, видео сняли на Запорожском направлении.
https://ria.ru/20230618/vosstanovlenie-1878958647.html
украина
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение бронетехники ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники Украины российской артиллерией. В ролике демонстрируются кадры с разведывательного БПЛА, зависшего над районом перемещения украинской бронетехники. Затем показаны взрывы от попадания снарядов российской артиллерии.
2023-06-18T16:26
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники
Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники российской артиллерией