https://ria.ru/20230618/taktika-1878949453.html

"Никогда такого не видел". NYT раскрыла реакцию ВСУ на тактику Москвы

"Никогда такого не видел". NYT раскрыла реакцию ВСУ на тактику Москвы - РИА Новости, 18.06.2023

"Никогда такого не видел". NYT раскрыла реакцию ВСУ на тактику Москвы

В преддверии контрнаступления Киева в российских войсках произошли несколько положительных изменений, пишет New York Times со ссылкой на отчеты солдат ВСУ. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T02:30

2023-06-18T02:30

2023-06-18T02:33

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В преддверии контрнаступления Киева в российских войсках произошли несколько положительных изменений, пишет New York Times со ссылкой на отчеты солдат ВСУ."Готовясь к контрнаступлению, они (силы Москвы. — Прим. ред) улучшили дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, предвещая перемены в конфликте", — заявили авторы материала.При этом, подчеркивает газета, еще в дни освобождении Артемовска от украинских боевиков, один из бойцов ВСУ в отчете отметил, что "никогда не видел столько огня с такого количества позиций" и посетовал изданию на "высокий уровень мастерства и снаряжения" российских военных.Журналисты также указали на их адаптируемость Москвы к тактике Киева. Например, пишут они, российские войска стали все чаще использовать беспилотники и пробные удары для обнаружения украинских оборонительных позиций.Кроме того, издание указало на превосходство российских оборонительных сооружений над украинскими, и, по информации источников газеты на Западе, эти позиции создадут огромные проблемы для Украины.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.

https://ria.ru/20230617/nato-1878898020.html

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в мире, украина, москва, вооруженные силы украины