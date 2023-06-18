https://ria.ru/20230618/stipendiya-1878977463.html
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева - РИА Новости, 18.06.2023
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов, ее будут получать с 1 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:30
2023-06-18T11:30
2023-06-18T11:30
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МоСКВА, 18 июн - РИА Новости. Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов, ее будут получать с 1 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал правительства РФ. "С 1 сентября 2023 года талантливые студенты и аспиранты смогут получать стипендию имени Камиля Валиева – одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. На стипендию смогут претендовать: студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета, студенты любого курса магистратуры, аспиранты", - говорится в сообщении. Предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно. Отмечается, что получать такие стипендии смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности". Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов
МоСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Правительство учредило стипендию имени Камиля Валиева для студентов и аспирантов, ее будут получать с 1 сентября 2023 года, сообщает телеграм-канал
правительства РФ.
"С 1 сентября 2023 года талантливые студенты и аспиранты смогут получать стипендию имени Камиля Валиева – одного из основоположников отечественной научной школы в области микроэлектроники. На стипендию смогут претендовать: студенты очной формы второго и последующих курсов бакалавриата и специалитета, студенты любого курса магистратуры, аспиранты", - говорится в сообщении.
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Предусмотрено 50 стипендий для студентов по 55 тысяч рублей ежемесячно, 30 стипендий для аспирантов по 75 тысяч рублей ежемесячно.
Отмечается, что получать такие стипендии смогут авторы научных публикаций и исследовательских работ в области электронной промышленности, победители и призеры международных или всероссийских олимпиад, участники федерального проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".
Кандидатов на получение стипендии будут выдвигать ученые советы образовательных и научных организаций. Решение о стипендиатах будет принимать Минобрнауки по результатам конкурсного отбора.
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