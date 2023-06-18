https://ria.ru/20230618/starovoyt-1879033157.html

Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область

Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 18.06.2023

Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область

Курские власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп, и разработали план действий в этом случае, сообщил... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T22:34

2023-06-18T22:34

2023-06-18T22:34

специальная военная операция на украине

брянская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

роман старовойт

вооруженные силы украины

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КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Курские власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп, и разработали план действий в этом случае, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Заход ДРГ, небольшой численностью, это всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей. Еще раз говорю, все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными. Мы очень детально разбирали все события, у нас, которые были, и в Брянской области, и в Белгородской, поэтому с учетом тактики противника мы понимаем, какова наша тактика должна быть", - сказал Старовойт во время пресс-завтрака с журналистами. Губернатор уточнил, что были закреплены эвакуационные планы, а также проведены тренировки. Подомовой обход был выполнен, чтобы установить количество людей и их местонахождение. По его словам, в приграничных районах находится более 100 тысяч человек. "Мы понимаем, каким транспортом и с каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться. У нас на сегодняшний момент порядка 3000 мест в ПВР", - рассказал глава региона. Он отметил, что чуть более 1500 человек заняты беженцами и людьми, эвакуированными из ЛНР и ДНР. Однако они постепенно находят работу, возвращаются или переезжают в другие регионы, поэтому это число динамично сокращается. Губернатор добавил, что порядка 15 тысяч человек могут разместиться в ПВР, которые власти могут развернуть в течение 1-2 дней. "Понимаем, что одновременно такое количество не будет эвакуироваться, потому что на сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию. Мы этого не видим", - сообщил Старовойт. ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230618/zavod-1879013770.html

https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html

брянская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, роман старовойт, вооруженные силы украины