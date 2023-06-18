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Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/starovoyt-1879033157.html
Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область
Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 18.06.2023
Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область
Курские власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп, и разработали план действий в этом случае, сообщил... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T22:34
2023-06-18T22:34
специальная военная операция на украине
брянская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
роман старовойт
вооруженные силы украины
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КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Курские власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп, и разработали план действий в этом случае, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. "Заход ДРГ, небольшой численностью, это всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей. Еще раз говорю, все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными. Мы очень детально разбирали все события, у нас, которые были, и в Брянской области, и в Белгородской, поэтому с учетом тактики противника мы понимаем, какова наша тактика должна быть", - сказал Старовойт во время пресс-завтрака с журналистами. Губернатор уточнил, что были закреплены эвакуационные планы, а также проведены тренировки. Подомовой обход был выполнен, чтобы установить количество людей и их местонахождение. По его словам, в приграничных районах находится более 100 тысяч человек. "Мы понимаем, каким транспортом и с каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться. У нас на сегодняшний момент порядка 3000 мест в ПВР", - рассказал глава региона. Он отметил, что чуть более 1500 человек заняты беженцами и людьми, эвакуированными из ЛНР и ДНР. Однако они постепенно находят работу, возвращаются или переезжают в другие регионы, поэтому это число динамично сокращается. Губернатор добавил, что порядка 15 тысяч человек могут разместиться в ПВР, которые власти могут развернуть в течение 1-2 дней. "Понимаем, что одновременно такое количество не будет эвакуироваться, потому что на сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию. Мы этого не видим", - сообщил Старовойт. ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230618/zavod-1879013770.html
https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html
брянская область
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брянская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, роман старовойт, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область

Губернатор Старовойт заявил, что у Киева нет сил для массового вторжения в Курскую область

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Курские власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп, и разработали план действий в этом случае, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«
"Заход ДРГ, небольшой численностью, это всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей. Еще раз говорю, все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными. Мы очень детально разбирали все события, у нас, которые были, и в Брянской области, и в Белгородской, поэтому с учетом тактики противника мы понимаем, какова наша тактика должна быть", - сказал Старовойт во время пресс-завтрака с журналистами.
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Губернатор уточнил, что были закреплены эвакуационные планы, а также проведены тренировки. Подомовой обход был выполнен, чтобы установить количество людей и их местонахождение. По его словам, в приграничных районах находится более 100 тысяч человек.
«
"Мы понимаем, каким транспортом и с каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться. У нас на сегодняшний момент порядка 3000 мест в ПВР", - рассказал глава региона.
Он отметил, что чуть более 1500 человек заняты беженцами и людьми, эвакуированными из ЛНР и ДНР. Однако они постепенно находят работу, возвращаются или переезжают в другие регионы, поэтому это число динамично сокращается. Губернатор добавил, что порядка 15 тысяч человек могут разместиться в ПВР, которые власти могут развернуть в течение 1-2 дней.
«
"Понимаем, что одновременно такое количество не будет эвакуироваться, потому что на сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию. Мы этого не видим", - сообщил Старовойт.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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