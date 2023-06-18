Старовойт заявил о невозможности массового вторжения ВСУ в Курскую область
Губернатор Старовойт заявил, что у Киева нет сил для массового вторжения в Курскую область
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
КУРСК, 18 июн – РИА Новости. Курские власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп, и разработали план действий в этом случае, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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"Заход ДРГ, небольшой численностью, это всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей. Еще раз говорю, все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными. Мы очень детально разбирали все события, у нас, которые были, и в Брянской области, и в Белгородской, поэтому с учетом тактики противника мы понимаем, какова наша тактика должна быть", - сказал Старовойт во время пресс-завтрака с журналистами.
Губернатор уточнил, что были закреплены эвакуационные планы, а также проведены тренировки. Подомовой обход был выполнен, чтобы установить количество людей и их местонахождение. По его словам, в приграничных районах находится более 100 тысяч человек.
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"Мы понимаем, каким транспортом и с каких точек они будут эвакуироваться в случае необходимости. Мы понимаем, куда они будут эвакуироваться. У нас на сегодняшний момент порядка 3000 мест в ПВР", - рассказал глава региона.
Он отметил, что чуть более 1500 человек заняты беженцами и людьми, эвакуированными из ЛНР и ДНР. Однако они постепенно находят работу, возвращаются или переезжают в другие регионы, поэтому это число динамично сокращается. Губернатор добавил, что порядка 15 тысяч человек могут разместиться в ПВР, которые власти могут развернуть в течение 1-2 дней.
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"Понимаем, что одновременно такое количество не будет эвакуироваться, потому что на сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию. Мы этого не видим", - сообщил Старовойт.
ВСУ практически постоянно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.