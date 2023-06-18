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Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 18.06.2023 (обновлено: 14:15 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР - РИА Новости, 18.06.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР
Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T14:08
2023-06-18T14:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 113 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает МО РФ.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сша, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, США, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР

Минобороны: российские военные уничтожили РЛС AN/TPQ-50 в районе Максимильяновки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С" на Херсонском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 113 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияБезопасность
 
 
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