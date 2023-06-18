https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР - РИА Новости, 18.06.2023

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР

Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье министерство... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T14:08

2023-06-18T14:08

2023-06-18T14:15

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сша

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российские военные нанесли поражение 113 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230618/pvo-1878992847.html

донецкая народная республика

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сша, россия, безопасность