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Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:52 18.06.2023 (обновлено: 14:58 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878991237.html
Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении
Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении - РИА Новости, 18.06.2023
Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении
На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:52
2023-06-18T14:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР."В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html
россия
украина
донецкая народная республика
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Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов на Донецком направлении
Брифинг МО. До 210 украинских националистов уничтожено на Донецком направлении, отражено восемь атак противника
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 210 украинских военных на Донецком направлении

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР.
"В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Российские военные уничтожили украинскую РЛС в ДНР
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