https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878991237.html

Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении

Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении - РИА Новости, 18.06.2023

Российские военные отразили восемь атак на Донецком направлении

На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T13:52

2023-06-18T13:52

2023-06-18T14:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак со стороны Украины, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск в течение суток отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Кирово, Первомайское, Красногоровка, Невельское и Марьинка ДНР. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новгородское, Авдеевка и Победа ДНР."В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, три автомобиля, два пикапа, а также реактивная система залпового огня "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Сухая Балка уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны"- отметили в министерстве.

https://ria.ru/20230618/spetsoperatsiya-1878993030.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении украинских националистов на Донецком направлении Брифинг МО. До 210 украинских националистов уничтожено на Донецком направлении, отражено восемь атак противника 2023-06-18T13:52 true PT5M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины