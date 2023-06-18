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Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
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10:03 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/sobyanin-1878971198.html
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что в столичной системе здравоохранения трудятся... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:03
2023-06-18T10:03
общество
москва
земля
сергей собянин
день медицинского работника в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что в столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек. "Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. Профессиональный праздник сильных и ответственных мужчин и женщин, которые выбрали для себя одну из самых благородных профессий на Земле... В столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек – врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты и лаборанты, водители скорой помощи и многие другие специалисты – огромная команда профессионалов", - написал Собянин. Мэр столицы поздравил медицинских работников от лица москвичей с праздником, выразив благодарность за их труд. "Жизнь и здоровье горожан в надежных руках", - заключил он.
https://ria.ru/20230616/moskva-1878770077.html
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общество, москва, земля, сергей собянин, день медицинского работника в россии
Общество, Москва, Земля, Сергей Собянин, День медицинского работника в России
Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Собянин: в столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что в столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек.
"Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. Профессиональный праздник сильных и ответственных мужчин и женщин, которые выбрали для себя одну из самых благородных профессий на Земле... В столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек – врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты и лаборанты, водители скорой помощи и многие другие специалисты – огромная команда профессионалов", - написал Собянин.
Мэр столицы поздравил медицинских работников от лица москвичей с праздником, выразив благодарность за их труд. "Жизнь и здоровье горожан в надежных руках", - заключил он.
Мэр Москвы Собянин на ПМЭФ-2023
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ОбществоМоскваЗемляСергей СобянинДень медицинского работника в России
 
 
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