https://ria.ru/20230618/sobyanin-1878971198.html

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023

Собянин поздравил медработников с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что в столичной системе здравоохранения трудятся... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:03

2023-06-18T10:03

2023-06-18T10:03

общество

москва

земля

сергей собянин

день медицинского работника в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил медработников с профессиональным праздником, отметив, что в столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек. "Сегодня мы отмечаем День медицинского работника. Профессиональный праздник сильных и ответственных мужчин и женщин, которые выбрали для себя одну из самых благородных профессий на Земле... В столичной системе здравоохранения трудятся порядка 180 тысяч человек – врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты и лаборанты, водители скорой помощи и многие другие специалисты – огромная команда профессионалов", - написал Собянин. Мэр столицы поздравил медицинских работников от лица москвичей с праздником, выразив благодарность за их труд. "Жизнь и здоровье горожан в надежных руках", - заключил он.

https://ria.ru/20230616/moskva-1878770077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, земля, сергей собянин, день медицинского работника в россии