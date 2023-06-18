Рейтинг@Mail.ru
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 18.06.2023 (обновлено: 19:34 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/schenok-1879016675.html
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком - РИА Новости, 18.06.2023
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком
Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:23
2023-06-18T19:34
происшествия
краснодарский край
россия
северский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "В ходе проводимой проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался со щенком", — говорится в заявлении.Отмечается, что девочка характеризуется положительно по месту проживания и обучения. Правоохранительные органы рассмотрят вопрос о ее постановке на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В ведомстве добавили, что щенка передали волонтерам. Судя по видео в Telegram-канале Mash, активисты отвезли животное на обследование, его здоровью ничего не угрожает.Как сообщалось ранее, полиция начала проверку из-за появившихся в Сети кадров с издевательствами над животным. На видео девочка пинает щенка, бросает его на пол, а также кричит на него.
https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html
https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html
краснодарский край
россия
северский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:249:2398:2048_1920x0_80_0_0_af5386a9c2bf6fa8fea93d14fc9ab2f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Северский район
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком

На Кубани полицейские нашли школьницу, выкладывавшую в Сеть издевательства над щенком

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.
"В ходе проводимой проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался со щенком", — говорится в заявлении.
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Жительнице Воронежа дали условный срок за умышленное отравление собак
23 мая, 15:06
Отмечается, что девочка характеризуется положительно по месту проживания и обучения. Правоохранительные органы рассмотрят вопрос о ее постановке на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.
В ведомстве добавили, что щенка передали волонтерам. Судя по видео в Telegram-канале Mash, активисты отвезли животное на обследование, его здоровью ничего не угрожает.
Как сообщалось ранее, полиция начала проверку из-за появившихся в Сети кадров с издевательствами над животным. На видео девочка пинает щенка, бросает его на пол, а также кричит на него.
Академик Балабан рассказывает об улитках на конференции Сознание животных в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Ученые связали сознание животных со страданием
19 мая, 17:11
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСеверский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала