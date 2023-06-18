https://ria.ru/20230618/schenok-1879016675.html
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком - РИА Новости, 18.06.2023
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком
Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:23
2023-06-18T18:23
2023-06-18T19:34
происшествия
краснодарский край
россия
северский район
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "В ходе проводимой проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался со щенком", — говорится в заявлении.Отмечается, что девочка характеризуется положительно по месту проживания и обучения. Правоохранительные органы рассмотрят вопрос о ее постановке на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В ведомстве добавили, что щенка передали волонтерам. Судя по видео в Telegram-канале Mash, активисты отвезли животное на обследование, его здоровью ничего не угрожает.Как сообщалось ранее, полиция начала проверку из-за появившихся в Сети кадров с издевательствами над животным. На видео девочка пинает щенка, бросает его на пол, а также кричит на него.
https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html
https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край, россия, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Северский район
Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком
На Кубани полицейские нашли школьницу, выкладывавшую в Сеть издевательства над щенком