https://ria.ru/20230618/schenok-1879016675.html

Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком

Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком - РИА Новости, 18.06.2023

Кубанские полицейские нашли школьницу, издевавшуюся над щенком

Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T18:23

2023-06-18T18:23

2023-06-18T19:34

происшествия

краснодарский край

россия

северский район

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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Полицейские в Краснодарском крае нашли девочку, выкладывавшую видео с издевательствами над щенком, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. "В ходе проводимой проверки сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался со щенком", — говорится в заявлении.Отмечается, что девочка характеризуется положительно по месту проживания и обучения. Правоохранительные органы рассмотрят вопрос о ее постановке на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. В ведомстве добавили, что щенка передали волонтерам. Судя по видео в Telegram-канале Mash, активисты отвезли животное на обследование, его здоровью ничего не угрожает.Как сообщалось ранее, полиция начала проверку из-за появившихся в Сети кадров с издевательствами над животным. На видео девочка пинает щенка, бросает его на пол, а также кричит на него.

https://ria.ru/20230523/srok-1873630430.html

https://ria.ru/20230519/soznanie-1872984864.html

краснодарский край

россия

северский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, северский район