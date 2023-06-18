https://ria.ru/20230618/razzhiganie-1878957301.html

"Сгорите вместе с нами". Заявление ЕК об Украине вызвало шок в Сети

"Сгорите вместе с нами". Заявление ЕК об Украине вызвало шок в Сети - РИА Новости, 18.06.2023

"Сгорите вместе с нами". Заявление ЕК об Украине вызвало шок в Сети

Пользователи Twitter негативно оценили заявление Еврокомиссии о сотрудничестве с Украиной в сфере образования и здравоохранения. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T06:59

2023-06-18T06:59

2023-06-18T14:08

маргаритис схинас

еврокомиссия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили заявление Еврокомиссии о сотрудничестве с Украиной в сфере образования и здравоохранения."Когда мы, жители ЕС, начнем гореть, вы сгорите вместе с нами", — написала Natalie W."Европейский парламент и коррумпированную комиссию необходимо расследовать и преследовать за то, что они работают ради прибыли корпораций вместо решения конфликтов дипломатическим путем", — возмутилась Brunella C."Ради бога, хватит разжигать войну!" — призвала Donna McKenzie."Война не на Украине. Настоящая война происходит в Евросоюзе против своих же граждан", — отметил L Araujo."Это не наша война. Так просто спровоцировать войну между двумя соседями, такими как Россия и Украина. Вы это делаете уже давно, исключительно ради денег и власти", — высказалась Catherine Tara."Только детсадовцы могут поверить в сказку о том, что Россию можно победить в конфликте. Европейский союз обманным путем разоряет своих граждан", — прокомментировал Roberto CONSALVI.По информации ЕК, в этом году также запланирована макрофинансовая помощь Киеву в размере 18 миллиардов евро.

https://ria.ru/20230531/ukraina-1875277803.html

https://ria.ru/20230507/podderzhka-1870261558.html

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маргаритис схинас, еврокомиссия, россия, евросоюз, украина, в мире