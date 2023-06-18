https://ria.ru/20230618/pushkov-1878949871.html

Пушков заявил, что США не смогут перевернуть ход мировых событий

Пушков заявил, что США не смогут перевернуть ход мировых событий - РИА Новости, 18.06.2023

Пушков заявил, что США не смогут перевернуть ход мировых событий

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T02:23

2023-06-18T02:23

2023-06-18T02:23

в мире

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся. "Ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в БРИКС, который еще недавно в США считался неким недоразумением, а сейчас становится одним из главных символов многополярности. США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Он отметил отдаление Саудовской Аравии от США и ее сближение с Ираном, выход Сирии из изоляции в арабском мире, призыв Бразилии к сокращению роли доллара. Кроме того, сенатор подчеркнул развивающееся стратегическое сотрудничество Китая и России, а также отказ Турции следовать политике Запада. Все эти факты Пушков назвал "нарушением привычной и выгодной для США и Запада конфигурации силовых полей, установившихся в прошлом веке".

https://ria.ru/20230617/konflikt-1878942673.html

сша

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в мире, сша, алексей пушков