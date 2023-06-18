https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html

Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда

Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда - РИА Новости, 18.06.2023

Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда

Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:19

2023-06-18T10:19

2023-06-18T13:40

пмэф-2023

россия

роман карманов

пмэф

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "В каждом регионе есть проекты, которые мы поддерживаем, их почти 5 тысяч на текущий момент. Могу бесконечно их перечислять, они связаны с разными областями", - сказал Карманов. Он также привел примеры некоторых самых интересных проектов, по его словам, это выставка "Русский Азов", откуда пошла русская земля, истории Приазовья, Международный фестиваль классической музыки "Кантата", выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летию балетного искусства России, проект "Киноконструктор" для людей, занимающихся кинобизнесом и другие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, роман карманов, пмэф, новости культуры