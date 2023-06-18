https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:19
2023-06-18T10:19
2023-06-18T13:40
пмэф-2023
россия
роман карманов
пмэф
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989349_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_03605d05857b07087917b93d82998edf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "В каждом регионе есть проекты, которые мы поддерживаем, их почти 5 тысяч на текущий момент. Могу бесконечно их перечислять, они связаны с разными областями", - сказал Карманов. Он также привел примеры некоторых самых интересных проектов, по его словам, это выставка "Русский Азов", откуда пошла русская земля, истории Приазовья, Международный фестиваль классической музыки "Кантата", выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летию балетного искусства России, проект "Киноконструктор" для людей, занимающихся кинобизнесом и другие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989349_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_f25c02682c3ecd135cea800b43f386b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман карманов, пмэф, новости культуры
ПМЭФ-2023, Россия, Роман Карманов, ПМЭФ, Новости культуры
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Гендиректор ПФКИ Карманов: фонд поддерживает почти пять тысяч проектов по всей России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов.
"В каждом регионе есть проекты, которые мы поддерживаем, их почти 5 тысяч на текущий момент. Могу бесконечно их перечислять, они связаны с разными областями", - сказал Карманов.
Он также привел примеры некоторых самых интересных проектов, по его словам, это выставка "Русский Азов", откуда пошла русская земля, истории Приазовья, Международный фестиваль классической музыки "Кантата", выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летию балетного искусства России, проект "Киноконструктор" для людей, занимающихся кинобизнесом и другие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В "Союзмультфильме" рассказали о перспективах киностудии Горького