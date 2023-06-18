Рейтинг@Mail.ru
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
10:19 18.06.2023 (обновлено: 13:40 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/proekty-1878972293.html
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда - РИА Новости, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:19
2023-06-18T13:40
пмэф-2023
россия
роман карманов
пмэф
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989349_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_03605d05857b07087917b93d82998edf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов. "В каждом регионе есть проекты, которые мы поддерживаем, их почти 5 тысяч на текущий момент. Могу бесконечно их перечислять, они связаны с разными областями", - сказал Карманов. Он также привел примеры некоторых самых интересных проектов, по его словам, это выставка "Русский Азов", откуда пошла русская земля, истории Приазовья, Международный фестиваль классической музыки "Кантата", выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летию балетного искусства России, проект "Киноконструктор" для людей, занимающихся кинобизнесом и другие. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1878989349_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_f25c02682c3ecd135cea800b43f386b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман карманов, пмэф, новости культуры
ПМЭФ-2023, Россия, Роман Карманов, ПМЭФ, Новости культуры
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда

Гендиректор ПФКИ Карманов: фонд поддерживает почти пять тысяч проектов по всей России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив поддерживает почти 5 тысяч проектов во всех регионах России, они связаны с самыми разными областями, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор ПФКИ Роман Карманов.
"В каждом регионе есть проекты, которые мы поддерживаем, их почти 5 тысяч на текущий момент. Могу бесконечно их перечислять, они связаны с разными областями", - сказал Карманов.
Он также привел примеры некоторых самых интересных проектов, по его словам, это выставка "Русский Азов", откуда пошла русская земля, истории Приазовья, Международный фестиваль классической музыки "Кантата", выставка "Первая позиция. Русский балет", посвященная 300-летию балетного искусства России, проект "Киноконструктор" для людей, занимающихся кинобизнесом и другие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Председатель правления творческо-производственного объединения Киностудия Союзмультфильм Юлиана Слащева - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В "Союзмультфильме" рассказали о перспективах киностудии Горького
Вчера, 09:16
 
ПМЭФ-2023РоссияРоман КармановПМЭФНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала