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В России потушили 60 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.06.2023
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08:47 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pozhary-1878964637.html
В России потушили 60 природных пожаров за сутки
В России потушили 60 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.06.2023
В России потушили 60 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:47
2023-06-18T08:47
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17.06.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 836 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 18 июня в стране действовало 67 лесных пожаров на площади 12 182 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют девять пожаров на площади 5006 гектара.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 60 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в России потушили 60 природных пожаров за сутки в 21 регионе

© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Алтайском крае
Лесной пожар в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Лесной пожар в Алтайском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17.06.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 836 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 18 июня в стране действовало 67 лесных пожаров на площади 12 182 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют девять пожаров на площади 5006 гектара.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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