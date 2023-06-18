https://ria.ru/20230618/pozhary-1878964637.html

В России потушили 60 природных пожаров за сутки

В России потушили 60 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.06.2023

В России потушили 60 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:47

2023-06-18T08:47

2023-06-18T08:47

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17.06.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 836 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 18 июня в стране действовало 67 лесных пожаров на площади 12 182 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют девять пожаров на площади 5006 гектара.

https://ria.ru/20230616/pozhar-1878503502.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, природные пожары в россии