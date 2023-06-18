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В России потушили 60 природных пожаров за сутки
В России потушили 60 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 18.06.2023
В России потушили 60 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:47
2023-06-18T08:47
2023-06-18T08:47
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 60 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 17.06.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 60 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 836 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 18 июня в стране действовало 67 лесных пожаров на площади 12 182 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Томской области - там действуют девять пожаров на площади 5006 гектара.
https://ria.ru/20230616/pozhar-1878503502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 60 природных пожаров за сутки
Авиалесоохрана: в России потушили 60 природных пожаров за сутки в 21 регионе