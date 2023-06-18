https://ria.ru/20230618/pozhar-1879014165.html

В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания

В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания - РИА Новости, 18.06.2023

В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания

Крыша здания, которое находится на реконструкции, загорелась на Миусской площади в Москве, возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T17:52

2023-06-18T17:52

2023-06-18T18:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крыша здания, которое находится на реконструкции, загорелась на Миусской площади в Москве, возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным собеседника, возгорание произошло по адресу: Миусская площадь, дом 9, строение 3. Он добавил, что пожар произошел на крыше здания, которое находится на реконструкции. "Возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей, сведений о пострадавших не поступало", - сказал он.

https://ria.ru/20230618/delo-1879012500.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на Миусской площади в Москве В Москве на Миусской площади загорелось реконструируемое здание, рассказал наш источник. Пожар уже ликвидировали. Огонь распространился на пять квадратных метров. 2023-06-18T17:52 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия