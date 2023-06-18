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В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания
В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания - РИА Новости, 18.06.2023
В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания
Крыша здания, которое находится на реконструкции, загорелась на Миусской площади в Москве, возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T17:52
2023-06-18T17:52
2023-06-18T18:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крыша здания, которое находится на реконструкции, загорелась на Миусской площади в Москве, возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. По данным собеседника, возгорание произошло по адресу: Миусская площадь, дом 9, строение 3. Он добавил, что пожар произошел на крыше здания, которое находится на реконструкции. "Возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей, сведений о пострадавших не поступало", - сказал он.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожар на Миусской площади в Москве
В Москве на Миусской площади загорелось реконструируемое здание, рассказал наш источник. Пожар уже ликвидировали. Огонь распространился на пять квадратных метров.
2023-06-18T17:52
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В центре Москвы потушили пожар на крыше реконструируемого здания
В Москве потушили пожар крыше реконструируемого здания на Миусской площади
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крыша здания, которое находится на реконструкции, загорелась на Миусской площади в Москве, возгорание уже ликвидировано, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
По данным собеседника, возгорание произошло по адресу: Миусская площадь, дом 9, строение 3. Он добавил, что пожар произошел на крыше здания, которое находится на реконструкции.
"Возгорание было ликвидировано до прибытия спасателей, сведений о пострадавших не поступало", - сказал он.
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