https://ria.ru/20230618/pozhar-1879008510.html

В Ивановской области локализовали пожар на складе

В Ивановской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023

В Ивановской области локализовали пожар на складе

Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:47

2023-06-18T16:47

2023-06-18T18:57

происшествия

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "В 15.15 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров (1000 квадратных метров открытая площадка и 200 квадратных метров ангар). Также службой СПСЧ Главного управления осуществлены замеры ПДК воздуха, превышений не выявлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС Ивановской области.

https://ria.ru/20230618/pozhar-1879002871.html

ивановская область

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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)