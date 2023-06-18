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В Ивановской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023
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16:47 18.06.2023 (обновлено: 18:57 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879008510.html
В Ивановской области локализовали пожар на складе
В Ивановской области локализовали пожар на складе - РИА Новости, 18.06.2023
В Ивановской области локализовали пожар на складе
Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:47
2023-06-18T18:57
происшествия
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. "В 15.15 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров (1000 квадратных метров открытая площадка и 200 квадратных метров ангар). Также службой СПСЧ Главного управления осуществлены замеры ПДК воздуха, превышений не выявлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС Ивановской области.
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происшествия, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области локализовали пожар на складе

МЧС: в Ивановской области локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в деревне Юлдус Курганской области
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в деревне Юлдус Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат природный пожар в деревне Юлдус Курганской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Пожар в Ивановской области, где загорелись поддоны с пищевой пленкой, локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.
Ранее в воскресенье ведомство информировало, что в 12.35 поступило сообщение о возгорании в населенном пункте Ново-Талицы. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение поддонов с пищевой пленкой в тюках на открытой площадке на площади 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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"В 15.15 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров (1000 квадратных метров открытая площадка и 200 квадратных метров ангар). Также службой СПСЧ Главного управления осуществлены замеры ПДК воздуха, превышений не выявлено", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГУМЧС Ивановской области.
 
ПроисшествияИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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