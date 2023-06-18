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В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.06.2023
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16:07 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/pozhar-1879003805.html
В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме
В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.06.2023
В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме
ГУМЧС России по Татарстану сообщило в своем телеграм-канале, что на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе республики найдены тела шестерых погибших, в РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T16:07
2023-06-18T16:07
происшествия
россия
тукаевский район
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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. ГУМЧС России по Татарстану сообщило в своем телеграм-канале, что на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе республики найдены тела шестерых погибших, в том числе троих детей. Ранее ведомство сообщало о троих погибших. По данным ГУМЧС, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение. "К настоящему времени обнаружены тела шести человек (из них трое детей)", - говорится в сообщении. По уточненным данным, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома. На место пожара выехал начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html
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россия
тукаевский район
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происшествия, россия, тукаевский район
Происшествия, Россия, Тукаевский район
В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме

Число погибших при пожаре в частном доме в Татарстане увеличилось до шести человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи и пожарная машина
Автомобиль скорой помощи и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Автомобиль скорой помощи и пожарная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. ГУМЧС России по Татарстану сообщило в своем телеграм-канале, что на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе республики найдены тела шестерых погибших, в том числе троих детей.
Ранее ведомство сообщало о троих погибших.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Пермском крае два человека погибли на пожаре
15 июня, 08:31
По данным ГУМЧС, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение.
"К настоящему времени обнаружены тела шести человек (из них трое детей)", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома.
На место пожара выехал начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
Тушение пожара в деревне Яковлево, городской округ Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
При пожаре в доме в Орехово-Зуево погибли двое детей и двое взрослых
12 июня, 06:16
 
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