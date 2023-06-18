https://ria.ru/20230618/pozhar-1879003805.html

В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме

В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме - РИА Новости, 18.06.2023

В Татарстане увеличилось число погибших при пожаре в частном доме

ГУМЧС России по Татарстану сообщило в своем телеграм-канале, что на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе республики найдены тела шестерых погибших, в РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T16:07

2023-06-18T16:07

2023-06-18T16:07

происшествия

россия

тукаевский район

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КАЗАНЬ, 18 июн – РИА Новости. ГУМЧС России по Татарстану сообщило в своем телеграм-канале, что на месте пожара в частном доме в Тукаевском районе республики найдены тела шестерых погибших, в том числе троих детей. Ранее ведомство сообщало о троих погибших. По данным ГУМЧС, в 13.17 18 июня поступило сообщение о горении частного жилого дома по адресу: Тукаевский район, деревня Саитово, улица Торговая, 21. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 14.15 ликвидировано открытое горение. "К настоящему времени обнаружены тела шести человек (из них трое детей)", - говорится в сообщении. По уточненным данным, в доме проживали восемь человек (из них четверо детей). Со слов сотрудников полиции, семья неблагополучная. Мать детей вышла из горящего дома. На место пожара выехал начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

https://ria.ru/20230615/pozhar-1878220084.html

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877588594.html

россия

тукаевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тукаевский район