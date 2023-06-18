https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878960491.html

Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником

Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023

Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поздравила медиков с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и уверенности в завтрашнем дне. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T08:01

2023-06-18T08:01

2023-06-18T08:02

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

день медицинского работника в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поздравила медиков с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и уверенности в завтрашнем дне. "Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! От имени Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и себя лично сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника!" - приводятся слова Поповой в телеграм-канале Роспотребнадзора По ее словам, с давних времён труд врача считался самым гуманным, уважаемым и почитаемым в народе. Она отметила, что милосердие, сострадание и спасение жизней являются примером высокого служения во имя и на благо человека. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что современная медицина – это наукоёмкая и высокотехнологичная отрасль, где сложнейшая техника помогает врачам быстро и эффективно выявлять зарождение опасных болезней, справляться с недугами, работать на пределе человеческих возможностей. Попова также поблагодарила специалистов Роспотребнадзора, отметив, что именно им первым приходится противостоять распространению инфекционных и вирусных заболеваний, своевременно диагностировать и обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан. "В День медицинского работника желаю вам прежде всего здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастливые, улыбающиеся лица наших граждан будут наградой за ваш неустанный и кропотливый труд, благодаря которому вы дарите радость полноценной жизни!" - добавила Попова. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2023 году День медицинского работника выпал на 18 июня.

https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html

https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878959392.html

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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), день медицинского работника в россии