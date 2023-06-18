https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878960491.html
Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником
Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поздравила медиков с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и уверенности в завтрашнем дне. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T08:01
2023-06-18T08:01
2023-06-18T08:02
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
день медицинского работника в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поздравила медиков с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и уверенности в завтрашнем дне. "Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! От имени Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и себя лично сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника!" - приводятся слова Поповой в телеграм-канале Роспотребнадзора По ее словам, с давних времён труд врача считался самым гуманным, уважаемым и почитаемым в народе. Она отметила, что милосердие, сострадание и спасение жизней являются примером высокого служения во имя и на благо человека. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что современная медицина – это наукоёмкая и высокотехнологичная отрасль, где сложнейшая техника помогает врачам быстро и эффективно выявлять зарождение опасных болезней, справляться с недугами, работать на пределе человеческих возможностей. Попова также поблагодарила специалистов Роспотребнадзора, отметив, что именно им первым приходится противостоять распространению инфекционных и вирусных заболеваний, своевременно диагностировать и обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан. "В День медицинского работника желаю вам прежде всего здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастливые, улыбающиеся лица наших граждан будут наградой за ваш неустанный и кропотливый труд, благодаря которому вы дарите радость полноценной жизни!" - добавила Попова. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2023 году День медицинского работника выпал на 18 июня.
https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), день медицинского работника в россии
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), День медицинского работника в России
Глава Роспотребнадзора поздравила медиков с профессиональным праздником
Глава Роспотребнадзора Попова поздравила медиков с праздником, пожелав им здоровья
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поздравила медиков с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
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"Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! От имени Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и себя лично сердечно поздравляю вас с Днём медицинского работника!" - приводятся слова Поповой в телеграм-канале Роспотребнадзора
По ее словам, с давних времён труд врача считался самым гуманным, уважаемым и почитаемым в народе. Она отметила, что милосердие, сострадание и спасение жизней являются примером высокого служения во имя и на благо человека.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что современная медицина – это наукоёмкая и высокотехнологичная отрасль, где сложнейшая техника помогает врачам быстро и эффективно выявлять зарождение опасных болезней, справляться с недугами, работать на пределе человеческих возможностей.
Попова также поблагодарила специалистов Роспотребнадзора, отметив, что именно им первым приходится противостоять распространению инфекционных и вирусных заболеваний, своевременно диагностировать и обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие граждан.
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"В День медицинского работника желаю вам прежде всего здоровья и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастливые, улыбающиеся лица наших граждан будут наградой за ваш неустанный и кропотливый труд, благодаря которому вы дарите радость полноценной жизни!" - добавила Попова.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России
отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2023 году День медицинского работника выпал на 18 июня.
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