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Путин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
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00:47 18.06.2023 (обновлено: 00:50 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/pozdravlenie-1878946746.html
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 18.06.2023
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, выразив особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации,... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:47
2023-06-18T00:50
общество
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, выразив особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации, трудится в Донбассе. "От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС. Особые слова благодарности медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции. Рискуя собой, спасают раненых", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "в российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества, блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости, которое проявляют сегодня в том числе медработники на Донбассе и в Новороссии". Путин отметил, что День медицинского работника - это прежде всего профессиональный праздник, но о нем знают миллионы граждан России и "спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувство благодарности и восхищения". Такое высокое признание деятельности медицинских работников, по словам Путина, "всегда было в нашем обществе, но в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выхолить, вылечить больных". "От вас, дорогие друзья, во многом зависит сохранение здоровья, а часто и жизни людей, поэтому так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения. Но не менее значимо ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам", - сказал глава государства. "Еще раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего", - заключил он.
https://ria.ru/20230418/khirurg-1865965785.html
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общество, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс
Общество, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донбасс
Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

Путин поздравил медиков и поблагодарил тех, кто трудится в зоне СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником, выразив особые слова благодарности тем, кто работает в зоне спецоперации, трудится в Донбассе.
«
"От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах, поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто без промедления выезжает и вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС. Особые слова благодарности медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции. Рискуя собой, спасают раненых", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что "в российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества, блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости, которое проявляют сегодня в том числе медработники на Донбассе и в Новороссии".
Путин отметил, что День медицинского работника - это прежде всего профессиональный праздник, но о нем знают миллионы граждан России и "спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувство благодарности и восхищения".
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Такое высокое признание деятельности медицинских работников, по словам Путина, "всегда было в нашем обществе, но в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции мы все намного более полно, глубоко осознали, насколько значима эта профессия, какой самоотверженности требует труд медиков, сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выхолить, вылечить больных".
"От вас, дорогие друзья, во многом зависит сохранение здоровья, а часто и жизни людей, поэтому так важны ваши знания, компетенции, навыки, ваше стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения. Но не менее значимо ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам", - сказал глава государства.
"Еще раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего", - заключил он.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Донбасс
 
 
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