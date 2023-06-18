https://ria.ru/20230618/popova-1878984594.html

Анна Попова: в период пандемии принимались правильные меры

Анна Попова: в период пандемии принимались правильные меры - РИА Новости, 18.06.2023

Анна Попова: в период пандемии принимались правильные меры

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказала о ситуации с корью и коронавирусом в России, о рисках распространения холеры... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T12:00

2023-06-18T12:00

2023-06-18T12:51

россия

херсонская область

германия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мвф

общество

интервью

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказала о ситуации с корью и коронавирусом в России, о рисках распространения холеры и новых пандемиях, а также о работе в новых регионах страны и санитарно-эпидемиологической ситуации после затопления Херсонской области. Беседовала Людмила Белоножко.— Анна Юрьевна, как оцениваете ситуацию с корью в России? Много ли заболевших? Как идет подчищающая иммунизация? Активно ли люди прививаются?— Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю. Общее количество привитых в рамках подчищающей иммунизации уже почти миллион. Мы преодолели рубеж в 50% по подчищающей иммунизации. Время ещё есть. Темпы очень неплохие.— Не выявлено ли случаев холеры в этом году? Не ожидаете ли всплеск заболеваемости?— Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолётом инфекцию может завести любой турист, приезжающий в страну, где есть холера и ведущий себя неаккуратно, а затем возвращающийся к себе на родину. Поэтому мы делали и делаем все, чтобы проникновение холеры было наименее рискованным и возможным.Заболеваний у нас практически нет несколько лет, даже завозных. Для того, чтобы их и не было, у нас работает АИС "Периметр", на границе, система учреждений Роспотребнадзора, которые нацелены на борьбу с особо опасными инфекциями, к которым и относится холера. В прошлом году было принято специальное постановление главного государственного санитарного врача, чтобы эти риски были максимально минимизированы, учитывая и особенности сегодняшней ситуации в ряде регионов страны.— Как оцениваете экономический ущерб от коронавирусной инфекции? Как он соотносится с ущербом в других странах?— Система мероприятий, которая была организована в РФ и в ряде других стран мира, была разной. Сегодня очень важно извлечь все уроки из ковидной пандемийной ситуации за прошедшие 3 года. Один из этих уроков - это оценка эффективности тех или иных мер предотвращения распространения, которые принимались в разных странах. Вы знаете, что в ряде стран были бесконечные локдауны - где-то 5, где-то 6, где-то ещё больше. Мы же говорили изначально, что это малоэффективная мера, поэтому Российская Федерация не включала систему локдаунов, кроме одного - самого первого, когда ещё непонятно было с чем мы имеем дело.Мы включили очень быстро все меры содействия дальнейшему развитию экономики РФ и разработали огромное количество рекомендаций - как работать и не болеть. И эти меры сработали.На сегодняшний день, если смотреть по цифрам Международного валютного фонда, который уже сегодня повысил прогноз, пандемия обойдётся мировой экономике к концу 2024 года в 13,8 триллионов долларов. Если сравнить с тем, что тот же МВФ говорил в 2022 году, этот показатель тогда составлял 12,5 триллионов. Понятно, что ущербы считаются и ещё будут считаться, и цифры будут меняться. Но если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчёта на душу населения потери российской экономики составили 306 долларов за счет пандемии, а в Германии это число составляет 4807 долларов, в Австралии - 5760 долларов на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно.— Ожидаются ли еще подъёмы заболеваемости коронавирусом?— Мы рассматриваем все возможные сценарии развития дальнейшей ситуации с ковидом. При значимых мутациях, да, безусловно, могут быть особенности. Но все-таки мы надеемся, что наши изначальные предположения о том, что вирус ищет свое место в сезонности, реализовалось сегодня, и он себя нашёл. Мы предполагаем подъем осенью. Весенний в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный. Течение болезни было лёгким, так что люди зачастую не обращались к медикам. Мы предполагаем, что осенью он придёт к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует.— Многие говорят, что в будущем нас ждут новые пандемии. В какой перспективе это может случиться? К чему нам стоит готовиться?— Первое, что можно и нужно делать сегодня, это заботиться о своём здоровье. Хорошее здоровье, хороший иммунитет - это значимый вклад в следующий пандемический вызов.— Как складывается санитарно-эпидемиологическая ситуация в новых регионах?— С февраля 2022 года нам удаётся сохранить устойчивое санитарно-эпидемиологическое благополучие на новых территориях. Для этого там созданы надзорной подразделения - три управления Роспотребнадзора. Созданы учреждения, обеспечивающие деятельность центров гигиены и эпидемиологии, которые мы оснасящаем оборудованием, технологиями, встраивая в нашу единую систему.— Затопленные территории в Херсонской области - это первая проверка для них? Справляются?— Подтопление на разных территориях не является чем-то особенным. Все алгоритмы действий отработаны и успешно применяются в текущей оперативной ситуации.

https://ria.ru/20230617/kor-1878826933.html

https://ria.ru/20230525/koronavirus-1874149176.html

https://ria.ru/20230617/postradavshie-1878866630.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , германия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мвф, общество, интервью