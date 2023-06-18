Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС возросло до 35
Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС и потопления в Херсонской области возросло до 35
© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Число погибших в Херсонской области из-за последствий разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 35, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
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"К сожалению, число погибших выросло до 35 человек", — написал он.
Алексеенко подчеркнул, что сегодня специалисты проводили подворовые обходы, а также работали над ликвидацией последствий наводнения во всех трех пострадавших районах. Он уточнил, что ветеринары и бригады коммунальщиков собрали и утилизировали уже порядка тысячи тел павших животных. Чиновник подчеркнул, что места их гибели обеззараживают. В свою очередь, домашних и сельхозживотных вакцинируют во избежание вспышек инфекций.
Председатель правительства региона также отметил, что с помощью техники Минобороны и МЧС проводится дезинфекция кладбищ, улиц и различных объектов. По его словам, энергетики подключили все трансформаторные подстанции в Новокаховском округе, кроме одной в Корсунке. В Алешковском сегодня восстановили четыре трансформаторные подстанции, в Голопристанском — три. Дома и объекты подключаются по мере их просушки.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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