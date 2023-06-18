Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области
Попова: алгоритмы при подтоплении обработаны, успешно применяются в Херсонской области
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина достает собаку из воды в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Женщина достает собаку из воды в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все алгоритмы действия при подтоплении территорий отработаны, они успешно применяются в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Подтопление на разных территориях не является чем-то особенным. Все алгоритмы действий отработаны и успешно применяются в текущей оперативной ситуации", - сказала Попова.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Инфографика