https://ria.ru/20230618/podtoplenie-1878973049.html

Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области

Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023

Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области

Все алгоритмы действия при подтоплении территорий отработаны, они успешно применяются в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T10:43

2023-06-18T10:43

2023-06-18T10:43

пмэф-2023

анна попова

херсонская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пмэф

разрушение каховской гэс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все алгоритмы действия при подтоплении территорий отработаны, они успешно применяются в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Подтопление на разных территориях не является чем-то особенным. Все алгоритмы действий отработаны и успешно применяются в текущей оперативной ситуации", - сказала Попова. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна попова, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пмэф, разрушение каховской гэс