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Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023
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10:43 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/podtoplenie-1878973049.html
Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области
Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области - РИА Новости, 18.06.2023
Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области
Все алгоритмы действия при подтоплении территорий отработаны, они успешно применяются в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T10:43
2023-06-18T10:43
пмэф-2023
анна попова
херсонская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пмэф
разрушение каховской гэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все алгоритмы действия при подтоплении территорий отработаны, они успешно применяются в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Подтопление на разных территориях не является чем-то особенным. Все алгоритмы действий отработаны и успешно применяются в текущей оперативной ситуации", - сказала Попова. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230617/ges-1878932334.html
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анна попова, херсонская область , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пмэф, разрушение каховской гэс
ПМЭФ-2023, Анна Попова, Херсонская область , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ПМЭФ, Разрушение Каховской ГЭС
Попова оценила работу по борьбе с подтоплениями в Херсонской области

Попова: алгоритмы при подтоплении обработаны, успешно применяются в Херсонской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина достает собаку из воды в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Женщина достает собаку из воды в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Женщина достает собаку из воды в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Все алгоритмы действия при подтоплении территорий отработаны, они успешно применяются в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Подтопление на разных территориях не является чем-то особенным. Все алгоритмы действий отработаны и успешно применяются в текущей оперативной ситуации", - сказала Попова.
Мужчина плывет на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Число погибших в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС достигло 29
17 июня, 21:22
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
ПМЭФ-2023Анна ПоповаХерсонская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПМЭФРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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