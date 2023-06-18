https://ria.ru/20230618/peskov-1878946350.html

Песков сообщил об обсуждении расширения БРИКС

Песков сообщил об обсуждении расширения БРИКС - РИА Новости, 18.06.2023

Песков сообщил об обсуждении расширения БРИКС

Тема расширения БРИКС будет на повестке саммита в августе, РФ удовлетворена проявлению интереса к этому объединению, сообщил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:35

2023-06-18T00:35

2023-06-18T00:35

россия

дмитрий песков

брикс

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тема расширения БРИКС будет на повестке саммита в августе, РФ удовлетворена проявлению интереса к этому объединению, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы ждем, что в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать. Сейчас там есть определенные нюансы в подходах, какой лучше формат для расширения принять, стоит ли его принимать. Но эта тема будет обсуждаться", - сказал он в интервью RT Arabic. Песков отметил, что целый ряд стран заявили о своем намерении так или иначе присоединиться к БРИКС, это говорит о международном авторитете данного интеграционного объединения. "Российская Федерация удовлетворена тем, что больше и больше стран проявляют живой интерес к этому объединению", - сказал пресс-секретарь президента России.

https://ria.ru/20230618/peskov-1878946131.html

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россия, дмитрий песков, брикс, в мире