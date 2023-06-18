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Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии - РИА Новости, 18.06.2023
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00:33 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/peskov-1878946250.html
Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии
Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии - РИА Новости, 18.06.2023
Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии
Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирии, по возвращению ее в арабскую семью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:33
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в мире
сирия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирии, по возвращению ее в арабскую семью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике, по возвращению Сирии в арабскую семью", - сказал он в интервью RT Arabic.
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в мире, сирия, россия, дмитрий песков
В мире, Сирия, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии

Песков: Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирии, по возвращению ее в арабскую семью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике, по возвращению Сирии в арабскую семью", - сказал он в интервью RT Arabic.
 
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