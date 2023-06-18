https://ria.ru/20230618/peskov-1878946250.html

Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии

Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии - РИА Новости, 18.06.2023

Песков заявил о дальнейшей помощи Сирии

Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирии, по возвращению ее в арабскую семью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:33

2023-06-18T00:33

2023-06-18T00:33

в мире

сирия

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934215_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_7cd85acb8654f93b7018bc81b2ca5bb1.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирии, по возвращению ее в арабскую семью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжит свои усилия по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике, по возвращению Сирии в арабскую семью", - сказал он в интервью RT Arabic.

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, россия, дмитрий песков