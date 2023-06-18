https://ria.ru/20230618/peskov-1878946131.html

Песков заявил о потенциале сотрудничества с арабскими странами

Песков заявил о потенциале сотрудничества с арабскими странами - РИА Новости, 18.06.2023

Песков заявил о потенциале сотрудничества с арабскими странами

Потенциал торгово-экономического сотрудничества России с арабскими странами не раскрыт полностью, он гораздо шире, чем сейчас, считает пресс-секретарь... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:31

2023-06-18T00:31

2023-06-18T00:31

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Потенциал торгово-экономического сотрудничества России с арабскими странами не раскрыт полностью, он гораздо шире, чем сейчас, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия имеет давние исторические и очень тесные отношения с арабским миром. Россия, будучи правопреемницей Советского Союза, имеет давнюю дружбу со многими странами арабского мира, она оказывала помощь этим странам в становлении их промышленности, становлении национальной экономики, в налаживании образования, медицины и так далее, и тому подобное. Со многими Россия продолжает очень тесные, продвинутые, партнерские отношения", - сказал он в интервью RT Arabic. Он добавил, что сотрудничество продолжится. "Россия будет продолжать это делать. Мы заинтересованы. Мы считаем, что арабские страны - это наши друзья, наши партнеры. Мы считаем, что потенциал нашего сотрудничества, прежде всего, торгово-экономического, далеко не раскрыт, он гораздо шире, чем то, что мы имеем сейчас", - заявил Песков.

https://ria.ru/20230618/peskov-1878945979.html

россия

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россия, дмитрий песков