https://ria.ru/20230618/peskov-1878945979.html
Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+
Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 18.06.2023
Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+
Россия продолжит работу со многими арабскими странами в рамках ОПЕК+ для обеспечения справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть, заявил... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:30
2023-06-18T00:30
2023-06-18T00:30
россия
персидский залив
дмитрий песков
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу со многими арабскими странами в рамках ОПЕК+ для обеспечения справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжит взаимодействие со многими государствами арабского мира, прежде всего, странами Персидского залива в усилиях по обеспечению справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. Я имею в виду формат ОПЕК+", - сказал Песков в интервью RT Arabic.
https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878940389.html
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россия, персидский залив, дмитрий песков, опек, цены на нефть
Россия, Персидский залив, Дмитрий Песков, ОПЕК, Цены на нефть
Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+
Песков: Россия продолжит работу со многими арабскими странами в рамках ОПЕК+