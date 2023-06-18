https://ria.ru/20230618/peskov-1878945979.html

Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+

Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 18.06.2023

Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+

Россия продолжит работу со многими арабскими странами в рамках ОПЕК+ для обеспечения справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть, заявил... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:30

2023-06-18T00:30

2023-06-18T00:30

россия

персидский залив

дмитрий песков

опек

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878934149_0:72:3081:1805_1920x0_80_0_0_1406a8b36b2b8e0d6ec8306eef8fbcb5.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу со многими арабскими странами в рамках ОПЕК+ для обеспечения справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия продолжит взаимодействие со многими государствами арабского мира, прежде всего, странами Персидского залива в усилиях по обеспечению справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. Я имею в виду формат ОПЕК+", - сказал Песков в интервью RT Arabic.

https://ria.ru/20230617/sanktsii-1878940389.html

россия

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, персидский залив, дмитрий песков, опек, цены на нефть