https://ria.ru/20230618/peskov-1878944554.html

Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков

Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2023

Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков

Фактически идет война между Москвой и коллективным Западом, Украине диктует позицию Вашингтон, у Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:12

2023-06-18T00:12

2023-06-18T00:26

в мире

украина

москва

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фактически идет война между Москвой и коллективным Западом, Украине диктует позицию Вашингтон, у Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", - сказал Песков в интервью RT Arabic. Он отметил, что "суверенитет Украины - это весьма абстрактное понятие". "У Украины нет суверенитета. У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию. Украине диктуют то, что надо делать из Вашингтона. Это совершенно очевидный и понятный всем факт", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230617/konflikt-1878942673.html

украина

москва

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в мире, украина, москва, дмитрий песков, сша