https://ria.ru/20230618/peskov-1878944554.html
Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков
Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 18.06.2023
Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков
Фактически идет война между Москвой и коллективным Западом, Украине диктует позицию Вашингтон, у Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T00:12
2023-06-18T00:12
2023-06-18T00:26
в мире
украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Фактически идет война между Москвой и коллективным Западом, Украине диктует позицию Вашингтон, у Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, специальная военная операция начиналась против Украины, против киевского режима с тем, чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Это действительно так. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом", - сказал Песков в интервью RT Arabic. Он отметил, что "суверенитет Украины - это весьма абстрактное понятие". "У Украины нет суверенитета. У Украины нет ни воли, ни желания, ни возможности заявлять какую-то суверенную позицию. Украине диктуют то, что надо делать из Вашингтона. Это совершенно очевидный и понятный всем факт", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230617/konflikt-1878942673.html
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в мире, украина, москва, дмитрий песков, сша
В мире, Украина, Москва, Дмитрий Песков, США
Вашингтон диктует свою позицию Киеву, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Песков: Вашингтон диктует свою позицию Киеву