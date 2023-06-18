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Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки - РИА Новости, 18.06.2023
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18:47 18.06.2023 (обновлено: 19:32 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html
Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки
Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки - РИА Новости, 18.06.2023
Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки
Отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T18:47
2023-06-18T19:32
в мире
китай
сша
цинь ган
энтони блинкен
мид кнр
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ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. Отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводит Центральное телевидение Китая.&quot;В настоящее время китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества&quot;, — сказал он.По словам дипломата, его страна стремится выстроить стабильное, предсказуемое и конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами. Он также выразил надежду, что Вашингтон будет придерживаться рационального и объективного понимания Пекина, защищать политическую основу двусторонних отношений, а также решать какие-либо непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно. Кроме того, как отметил Цинь Ган, США и Китай должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран во время саммита G20 на Бали. Он также призвал помогать стабилизации отношений и их возвращению в правильное русло.В свою очередь, Блинкен указал, что Соединенные Штаты продолжат защищать свои интересы и ценности, "работая с союзниками и партнерами над усилением нашего видения мира". Он также пригласил главу МИД КНР в Вашингтон для "продолжения обсуждений", на что Цинь Ган ответил утвердительно.Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай. Она проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.
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в мире, китай, сша, цинь ган, энтони блинкен, мид кнр
В мире, Китай, США, Цинь Ган, Энтони Блинкен, МИД КНР
Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки

Глава МИД КНР: отношения с США находятся на низшей точке с установления дипотношений

© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
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ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. Отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
«

"В настоящее время китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества", — сказал он.

По словам дипломата, его страна стремится выстроить стабильное, предсказуемое и конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами. Он также выразил надежду, что Вашингтон будет придерживаться рационального и объективного понимания Пекина, защищать политическую основу двусторонних отношений, а также решать какие-либо непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно.
Кроме того, как отметил Цинь Ган, США и Китай должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран во время саммита G20 на Бали. Он также призвал помогать стабилизации отношений и их возвращению в правильное русло.
В свою очередь, Блинкен указал, что Соединенные Штаты продолжат защищать свои интересы и ценности, "работая с союзниками и партнерами над усилением нашего видения мира". Он также пригласил главу МИД КНР в Вашингтон для "продолжения обсуждений", на что Цинь Ган ответил утвердительно.
Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай. Она проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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