https://ria.ru/20230618/otnosheniya-1879018463.html

Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки

Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки - РИА Новости, 18.06.2023

Глава МИД КНР заявил, что отношения с США достигли низшей точки

Отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T18:47

2023-06-18T18:47

2023-06-18T19:32

в мире

китай

сша

цинь ган

энтони блинкен

мид кнр

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ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. Отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его слова приводит Центральное телевидение Китая."В настоящее время китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, это не отвечает коренным интересам народов двух стран, не отвечает чаяниям международного сообщества", — сказал он.По словам дипломата, его страна стремится выстроить стабильное, предсказуемое и конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами. Он также выразил надежду, что Вашингтон будет придерживаться рационального и объективного понимания Пекина, защищать политическую основу двусторонних отношений, а также решать какие-либо непредвиденные ситуации невозмутимо, профессионально и разумно. Кроме того, как отметил Цинь Ган, США и Китай должны безоговорочно реализовывать консенсусы, достигнутые главами двух стран во время саммита G20 на Бали. Он также призвал помогать стабилизации отношений и их возвращению в правильное русло.В свою очередь, Блинкен указал, что Соединенные Штаты продолжат защищать свои интересы и ценности, "работая с союзниками и партнерами над усилением нашего видения мира". Он также пригласил главу МИД КНР в Вашингтон для "продолжения обсуждений", на что Цинь Ган ответил утвердительно.Нынешний визит Блинкена — первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай. Она проходит на фоне значительного ухудшения отношений двух стран из-за целого комплекса вопросов. Речь идет о ситуации с Тайванем, инциденте со сбитым над Соединенным Штатами китайским аэростатом, а также разногласиях в торговой и технологической областях.

https://ria.ru/20230618/peregovory-1879017356.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, сша, цинь ган, энтони блинкен, мид кнр