https://ria.ru/20230618/olen-1878976958.html

В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей

В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей - РИА Новости, 18.06.2023

В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей

Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк, они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:26

2023-06-18T11:26

2023-06-18T11:26

московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк, они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра столицы. "В начале июня в Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей. Группа состоит из молодого четырехлетнего самца и трех самок, которые родились в 2009, 2013 и 2021 году. Они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных", - говорится в сообщении. Уточняется, что животных поместили в недавно обновленный двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1200 квадратных метров. Он расположен на старой территории зоопарка напротив овцебыков. Сотрудники зоопарка надеются, что олени успешно адаптируются и дадут потомство, поэтому для них специально был спроектирован вольер из двух секций. Также для оленей предусмотрены крупные валуны и большие бревна для чесания шерсти и рогов. Большие щетки, как у овцебыков, им не подходят. Кроме того, на территории расположены подвесы для веточного корма, чтобы его было интересно бодать. Особенно актуально это для самцов.

https://ria.ru/20230612/volk-1877602999.html

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москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский зоопарк, москва, общество