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В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей
В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей - РИА Новости, 18.06.2023
В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей
Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк, они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:26
2023-06-18T11:26
2023-06-18T11:26
московский зоопарк
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк, они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра столицы. "В начале июня в Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей. Группа состоит из молодого четырехлетнего самца и трех самок, которые родились в 2009, 2013 и 2021 году. Они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных", - говорится в сообщении. Уточняется, что животных поместили в недавно обновленный двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1200 квадратных метров. Он расположен на старой территории зоопарка напротив овцебыков. Сотрудники зоопарка надеются, что олени успешно адаптируются и дадут потомство, поэтому для них специально был спроектирован вольер из двух секций. Также для оленей предусмотрены крупные валуны и большие бревна для чесания шерсти и рогов. Большие щетки, как у овцебыков, им не подходят. Кроме того, на территории расположены подвесы для веточного корма, чтобы его было интересно бодать. Особенно актуально это для самцов.
https://ria.ru/20230612/volk-1877602999.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, москва, общество
Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей
В начале июня в Московский зоопарк заселили трех самок и самца северных лесных оленей
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Четырех северных лесных оленей заселили в Московский зоопарк, они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных, сообщается на сайте мэра столицы
.
"В начале июня в Московский зоопарк заселили четырех северных лесных оленей. Группа состоит из молодого четырехлетнего самца и трех самок, которые родились в 2009, 2013 и 2021 году. Они прибыли из центра воспроизводства редких видов животных", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что животных поместили в недавно обновленный двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1200 квадратных метров. Он расположен на старой территории зоопарка напротив овцебыков. Сотрудники зоопарка надеются, что олени успешно адаптируются и дадут потомство, поэтому для них специально был спроектирован вольер из двух секций.
Также для оленей предусмотрены крупные валуны и большие бревна для чесания шерсти и рогов. Большие щетки, как у овцебыков, им не подходят. Кроме того, на территории расположены подвесы для веточного корма, чтобы его было интересно бодать. Особенно актуально это для самцов.
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