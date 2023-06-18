Украинские войска выпустили 27 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили 27 снарядов по районам Донецка и Озеряновке
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. ВСУ выпустили 27 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 08:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. <...> 08:55 — населенный пункт Сухая Балка — населенный пункт Озеряновка, выпущено девять снарядов калибра 152 миллиметра", — уточнили в представительстве.
В 9:20 и 9:35 ВСУ вновь обстреляли Кировский район столицы ДНР из Галицыновки, выпустив пять и семь 155-миллиметровых снарядов.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский — на западе города.
Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки, одного из крупнейших городов Донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.