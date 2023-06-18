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Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.06.2023

Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 199 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T00:51

2023-06-18T00:51

2023-06-18T00:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 199 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 11 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что украинские войска выпустили 199 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Александровка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ был зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20230617/pvo-1878880602.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия