https://ria.ru/20230618/obstrel-1879023064.html

В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека

В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2023

В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека

Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T19:35

2023-06-18T19:35

2023-06-18T20:26

происшествия

курская область

украина

вооруженные силы украины

роман старовойт

белгородская область

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КУРСК, 18 июн — РИА Новости. Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале."Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", — заявил он.Старовойт отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь. Он также добавил, что при обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.Глава региона в 18:49 мск сообщил, что ВСУ возобновили обстрел поселка Глушково. Ранее сегодня в этом населенном пункте зафиксировали более десяти прилетов, повреждения получила линия электропередачи. Старовойт подчеркнул, что ремонтные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230618/zavod-1879013770.html

https://ria.ru/20230616/bespilotnik-1878784047.html

курская область

украина

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины, роман старовойт, белгородская область