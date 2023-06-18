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В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2023
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека
Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:35
2023-06-18T19:35
2023-06-18T20:26
происшествия
курская область
украина
вооруженные силы украины
роман старовойт
белгородская область
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КУРСК, 18 июн — РИА Новости. Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале."Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", — заявил он.Старовойт отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь. Он также добавил, что при обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.Глава региона в 18:49 мск сообщил, что ВСУ возобновили обстрел поселка Глушково. Ранее сегодня в этом населенном пункте зафиксировали более десяти прилетов, повреждения получила линия электропередачи. Старовойт подчеркнул, что ремонтные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины, роман старовойт, белгородская область
Происшествия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Белгородская область
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека
Курский губернатор Старовойт: ВСУ возобновили обстрелы Глушково, два человека пострадали
КУРСК, 18 июн — РИА Новости.
Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале
.
«
"Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", — заявил он.
Старовойт отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь.
Он также добавил, что при обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.
При обстреле ВСУ Курской области поврежден сахарный завод
Глава региона в 18:49 мск сообщил, что ВСУ возобновили обстрел поселка Глушково. Ранее сегодня в этом населенном пункте зафиксировали более десяти прилетов, повреждения получила линия электропередачи. Старовойт подчеркнул, что ремонтные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Брянской, Курской, Белгородской областях
и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
В Курской области при падении беспилотника ВСУ пострадал мирный житель