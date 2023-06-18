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В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2023
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19:35 18.06.2023 (обновлено: 20:26 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/obstrel-1879023064.html
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2023
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека
Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T19:35
2023-06-18T20:26
происшествия
курская область
украина
вооруженные силы украины
роман старовойт
белгородская область
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КУРСК, 18 июн — РИА Новости. Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.&quot;Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу&quot;, — заявил он.Старовойт отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь. Он также добавил, что при обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.Глава региона в 18:49 мск сообщил, что ВСУ возобновили обстрел поселка Глушково. Ранее сегодня в этом населенном пункте зафиксировали более десяти прилетов, повреждения получила линия электропередачи. Старовойт подчеркнул, что ремонтные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230618/zavod-1879013770.html
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курская область
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происшествия, курская область, украина, вооруженные силы украины, роман старовойт, белгородская область
Происшествия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Белгородская область
В курском поселке Глушково при обстреле пострадали два человека

Курский губернатор Старовойт: ВСУ возобновили обстрелы Глушково, два человека пострадали

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбстрел Глушковского района Курской области со стороны ВСУ
Обстрел Глушковского района Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обстрел Глушковского района Курской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
КУРСК, 18 июн — РИА Новости. Двое жителей поселка Глушково в Курской области получили ранения при обстрелах со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«

"Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу", — заявил он.

Старовойт отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь.
Он также добавил, что при обстреле повреждения получили дома и несколько магазинов в районе рынка. При этом российские военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника, подчеркнул губернатор.
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Глава региона в 18:49 мск сообщил, что ВСУ возобновили обстрел поселка Глушково. Ранее сегодня в этом населенном пункте зафиксировали более десяти прилетов, повреждения получила линия электропередачи. Старовойт подчеркнул, что ремонтные бригады приступят к работе, как только это будет безопасно.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ПроисшествияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоман СтаровойтБелгородская область
 
 
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