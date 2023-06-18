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На юге Бразилии при наводнениях погибло 11 человек - РИА Новости, 18.06.2023
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01:26 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/navodneniya-1878947832.html
На юге Бразилии при наводнениях погибло 11 человек
На юге Бразилии при наводнениях погибло 11 человек - РИА Новости, 18.06.2023
На юге Бразилии при наводнениях погибло 11 человек
Одиннадцать человек погибли и 20 пропали без вести после наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые вызвал внетропический циклон, сообщила служба РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T01:26
2023-06-18T01:26
в мире
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и 20 пропали без вести после наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые вызвал внетропический циклон, сообщила служба гражданской защиты штата. "На данный момент зарегистрировано 11 погибших: три - в Макине, два - в Сан-Леопольдо, один - в Ново-Гамбурго, один - в Караа, один - в Бомпринсипио, один - в Сан-Себастьян-ду-Каи, один - в Эстейо и один - в Граватаи", - говорится в сообщении в блоге региональных спасателей в Twitter. Сильные наводнения и оползни начались в пятницу на значительной территории южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул после обильных осадков, вызванных внетропическим циклоном. Местные СМИ изначально сообщали о трех погибших и 12 пропавших без вести. В службе гражданской защиты уточнили, что по состоянию на вечер субботы пропавшими числились 20 человек в муниципалитетах Караа и Трес-Форкильяс. Всего в 41 пострадавшем муниципалитете без крова остались 2330 человек, более 600 были эвакуированы из своих домов. Без света в регионе остаются около 120 тысяч домохозяйств и предприятий, ряд муниципалитетов объявил чрезвычайную ситуацию.
https://ria.ru/20230617/navodnenie-1878911768.html
риу-гранди-ду-сул (штат)
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в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия
На юге Бразилии при наводнениях погибло 11 человек

На юге Бразилии при наводнениях погибло 11 человек, 20 пропали без вести

© AP Photo / Bruna PradoЗалитая дождем улица в Бразилии
Залитая дождем улица в Бразилии - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Bruna Prado
Залитая дождем улица в Бразилии. Архивное фото
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МЕХИКО, 18 июн - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и 20 пропали без вести после наводнений в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, которые вызвал внетропический циклон, сообщила служба гражданской защиты штата.
«
"На данный момент зарегистрировано 11 погибших: три - в Макине, два - в Сан-Леопольдо, один - в Ново-Гамбурго, один - в Караа, один - в Бомпринсипио, один - в Сан-Себастьян-ду-Каи, один - в Эстейо и один - в Граватаи", - говорится в сообщении в блоге региональных спасателей в Twitter.
Сильные наводнения и оползни начались в пятницу на значительной территории южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул после обильных осадков, вызванных внетропическим циклоном. Местные СМИ изначально сообщали о трех погибших и 12 пропавших без вести.
В службе гражданской защиты уточнили, что по состоянию на вечер субботы пропавшими числились 20 человек в муниципалитетах Караа и Трес-Форкильяс. Всего в 41 пострадавшем муниципалитете без крова остались 2330 человек, более 600 были эвакуированы из своих домов.
Без света в регионе остаются около 120 тысяч домохозяйств и предприятий, ряд муниципалитетов объявил чрезвычайную ситуацию.
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В миреРиу-Гранди-ду-Сул (штат)Бразилия
 
 
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