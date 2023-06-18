https://ria.ru/20230618/navodnenie-1878978182.html

В Херсонской области прошла активная фаза наводнения

В Херсонской области прошла активная фаза наводнения - РИА Новости, 18.06.2023

В Херсонской области прошла активная фаза наводнения

Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:34

2023-06-18T11:34

2023-06-18T14:39

специальная военная операция на украине

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

херсонская область

россия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале."В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра", — написал он.Сальдо добавил, что полная сработка водохранилища ожидается к 19 июня.По его словам, за все время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Две тысячи эвакуированных разместили в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализировали 107 человек. Также за сутки от инфекционных заболеваний вакцинировали 420 человек (всего — 1,8 тысячи).Сальдо уточнил, что вчера единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей выплатили 405 жителям области (за все время — 1,5 тысячи человек)."Количество сил и средств организаций, министерств и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной намеренным разрушением киевским режимом Каховской ГЭС, увеличивается. Сейчас это 1275 человек и 334 единицы техники", — добавил врио главы региона.По его словам, сотрудники всех ведомств работают слаженно и эффективно."На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", — подчеркнул Сальдо.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230617/ges-1878932334.html

https://ria.ru/20230616/dezinfektsiya-1878641109.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область , россия