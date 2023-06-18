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В Херсонской области прошла активная фаза наводнения - РИА Новости, 18.06.2023
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11:34 18.06.2023 (обновлено: 14:39 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/navodnenie-1878978182.html
В Херсонской области прошла активная фаза наводнения
В Херсонской области прошла активная фаза наводнения - РИА Новости, 18.06.2023
В Херсонской области прошла активная фаза наводнения
Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:34
2023-06-18T14:39
специальная военная операция на украине
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
херсонская область
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.&quot;В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра&quot;, — написал он.Сальдо добавил, что полная сработка водохранилища ожидается к 19 июня.По его словам, за все время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Две тысячи эвакуированных разместили в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализировали 107 человек. Также за сутки от инфекционных заболеваний вакцинировали 420 человек (всего — 1,8 тысячи).Сальдо уточнил, что вчера единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей выплатили 405 жителям области (за все время — 1,5 тысячи человек)."Количество сил и средств организаций, министерств и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной намеренным разрушением киевским режимом Каховской ГЭС, увеличивается. Сейчас это 1275 человек и 334 единицы техники", — добавил врио главы региона.По его словам, сотрудники всех ведомств работают слаженно и эффективно.&quot;На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения&quot;, — подчеркнул Сальдо.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230617/ges-1878932334.html
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разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Сальдо, Херсонская область , Россия
В Херсонской области прошла активная фаза наводнения

Сальдо: активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, уровень воды резко снизился

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенный дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
Разрушенный дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенный дом в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Активная фаза наводнения в Херсонской области прошла, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«

"В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. Освободились от воды 36% из 23 тысяч подтопленных домов. За минувшие сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра", — написал он.

Сальдо добавил, что полная сработка водохранилища ожидается к 19 июня.
По его словам, за все время ЧС с подтопленных территорий вывезли почти восемь тысяч человек, в том числе 581 ребенка и 280 маломобильных граждан. Две тысячи эвакуированных разместили в пунктах временного размещения. В лечебные учреждения госпитализировали 107 человек.
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Также за сутки от инфекционных заболеваний вакцинировали 420 человек (всего — 1,8 тысячи).
Сальдо уточнил, что вчера единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей выплатили 405 жителям области (за все время — 1,5 тысячи человек).
"Количество сил и средств организаций, министерств и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной намеренным разрушением киевским режимом Каховской ГЭС, увеличивается. Сейчас это 1275 человек и 334 единицы техники", — добавил врио главы региона.
По его словам, сотрудники всех ведомств работают слаженно и эффективно.
«

"На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения", — подчеркнул Сальдо.

В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на киевский режим.
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Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией украинских властей и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСВладимир СальдоХерсонская областьРоссия
 
 
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