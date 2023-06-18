Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС
Украинский министр Стрилец: два нацпарка превращаются в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС
© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Два национальных парка на Украине постепенно превращаются в пустыню после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.
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"Из-за террористического акта… на Каховской ГЭС такие нацпарки как "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню. Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" более 15 миллиардов гривен (406,6 миллиона долларов – ред.), "Каменская Сечь" - более 73 миллиардов гривен (почти 2 миллиарда долларов – ред.)", - написал Стрилец на своей странице в Facebook*.
Он прогнозирует, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров - практически вдвое.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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