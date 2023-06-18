https://ria.ru/20230618/natsparki-1879028254.html

Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС

Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 18.06.2023

Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС

Два национальных парка на Украине постепенно превращаются в пустыню после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил министр защиты окружающей среды и... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T20:54

2023-06-18T20:54

2023-06-18T20:54

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Два национальных парка на Украине постепенно превращаются в пустыню после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец. "Из-за террористического акта… на Каховской ГЭС такие нацпарки как "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню. Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" более 15 миллиардов гривен (406,6 миллиона долларов – ред.), "Каменская Сечь" - более 73 миллиардов гривен (почти 2 миллиарда долларов – ред.)", - написал Стрилец на своей странице в Facebook*.Он прогнозирует, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров - практически вдвое. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, украина, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф)