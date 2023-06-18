Рейтинг@Mail.ru
Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/natsparki-1879028254.html
Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС
Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 18.06.2023
Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС
Два национальных парка на Украине постепенно превращаются в пустыню после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил министр защиты окружающей среды и... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T20:54
2023-06-18T20:54
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_262:0:1465:677_1920x0_80_0_0_5e3288d71584cb48f451d33686a6d368.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Два национальных парка на Украине постепенно превращаются в пустыню после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец. "Из-за террористического акта… на Каховской ГЭС такие нацпарки как "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню. Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" более 15 миллиардов гривен (406,6 миллиона долларов – ред.), "Каменская Сечь" - более 73 миллиардов гривен (почти 2 миллиарда долларов – ред.)", - написал Стрилец на своей странице в Facebook*.Он прогнозирует, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров - практически вдвое. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230618/voda-1878986639.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876627570_403:0:1598:896_1920x0_80_0_0_f0f27ed48ed199bcb1708a75f30df33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС

Украинский министр Стрилец: два нацпарка превращаются в пустыню из-за ЧП на Каховской ГЭС

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Два национальных парка на Украине постепенно превращаются в пустыню после разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрилец.
«
"Из-за террористического акта… на Каховской ГЭС такие нацпарки как "Великий Луг" и "Каменская Сечь" постепенно превращаются в пустыню. Госэкоинспекция уже посчитала ориентировочные убытки для этих территорий, и они колоссальные. Для нацпарка "Великий Луг" более 15 миллиардов гривен (406,6 миллиона долларов – ред.), "Каменская Сечь" - более 73 миллиардов гривен (почти 2 миллиарда долларов – ред.)", - написал Стрилец на своей странице в Facebook*.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже минимума, заявила Украина
Вчера, 13:13
Он прогнозирует, что площадь суши на территории этих парков увеличится на тысячи гектаров - практически вдвое.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭССледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала