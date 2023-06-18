https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского об обучении украинских военных на Западе. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T01:02
2023-06-18T01:02
2023-06-18T01:02
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского об обучении украинских военных на Западе."Огромное спасибо всем тем, кто тренирует наших солдат, кто делится своим опытом с нашими героями и, кто сам учится у украинцев", — написал он.Прочитавшие публикацию Зеленского люди обвинили его в страданиях народа и припомнили ему зверства украинских нацистов."Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?" — возмутился юзер."Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ", — добавил еще один пользователь."Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?" — спросил третий."Обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины", — написал комментатор."Их готовят к самоубийственной миссии", — заключили участники дискуссии.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
https://radiosputnik.ria.ru/20230617/nato-1878899909.html
https://ria.ru/20230617/zamena-1878820227.html
https://ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-1878935424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ
Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому подписать капитуляцию из-за провала ВСУ
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали слова Владимира Зеленского об обучении украинских военных на Западе.
«
"Огромное спасибо всем тем, кто тренирует наших солдат, кто делится своим опытом с нашими героями и, кто сам учится у украинцев", — написал он.
Прочитавшие публикацию Зеленского люди обвинили его в страданиях народа и припомнили ему зверства украинских нацистов.
"Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?" — возмутился юзер.
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"Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ", — добавил еще один пользователь.
«
"Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?" — спросил третий.
"Обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины", — написал комментатор.
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"Их готовят к самоубийственной миссии", — заключили участники дискуссии.
Ранее президент Владимир Путин
заявил о начале контрнаступления ВСУ
. При этом, подчеркнул он, Киев
не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.
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