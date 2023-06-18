https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ

"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ - РИА Новости, 18.06.2023

"Что творят твои нацисты?" В Сети ужаснулись словам Зеленского о ВСУ

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского об обучении украинских военных на Западе. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T01:02

2023-06-18T01:02

2023-06-18T01:02

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского об обучении украинских военных на Западе."Огромное спасибо всем тем, кто тренирует наших солдат, кто делится своим опытом с нашими героями и, кто сам учится у украинцев", — написал он.Прочитавшие публикацию Зеленского люди обвинили его в страданиях народа и припомнили ему зверства украинских нацистов."Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?" — возмутился юзер."Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ", — добавил еще один пользователь."Зеленский, ты видел, что творят твои украинские нацисты?" — спросил третий."Обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины", — написал комментатор."Их готовят к самоубийственной миссии", — заключили участники дискуссии.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, подчеркнул он, Киев не смог достичь поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, но при этом понес "катастрофические" потери.

https://radiosputnik.ria.ru/20230617/nato-1878899909.html

https://ria.ru/20230617/zamena-1878820227.html

https://ria.ru/20230617/kontrnastuplenie-1878935424.html

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина