https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html

"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине

"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине - РИА Новости, 18.06.2023

"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине

США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T05:00

2023-06-18T05:00

2023-06-18T14:59

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москва

франция

дмитрий песков

европарламент

нато

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо."Соединенные Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие! Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!" — высказался Филиппо.Тем не менее в субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет упрощать Украине путь для вступления НАТО. По словам американского лидера, Украина должна соответствовать всем стандартам блока, чтобы стать его полноправным членом.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.

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в мире, украина, москва, франция, дмитрий песков, европарламент, нато