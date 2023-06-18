Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине - РИА Новости, 18.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 18.06.2023 (обновлено: 14:59 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине - РИА Новости, 18.06.2023
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине
США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:00
2023-06-18T14:59
в мире
украина
москва
франция
дмитрий песков
европарламент
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.&quot;Соединенные Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие! Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!&quot; — высказался Филиппо.Тем не менее в субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет упрощать Украине путь для вступления НАТО. По словам американского лидера, Украина должна соответствовать всем стандартам блока, чтобы стать его полноправным членом.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html
украина
москва
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, франция, дмитрий песков, европарламент, нато
В мире, Украина, Москва, Франция, Дмитрий Песков, Европарламент, НАТО
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине

Французский политик Филиппо: США могут нарушить устав НАТО ради членства Украины в альянсе

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.
«

"Соединенные Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие! Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!" — высказался Филиппо.

Тем не менее в субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет упрощать Украине путь для вступления НАТО. По словам американского лидера, Украина должна соответствовать всем стандартам блока, чтобы стать его полноправным членом.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
"Зачем нам тогда НАТО?" На Западе начали готовиться к поражению от России
Вчера, 02:30
 
В миреУкраинаМоскваФранцияДмитрий ПесковЕвропарламентНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала