https://ria.ru/20230618/narushenie-1878953764.html
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине - РИА Новости, 18.06.2023
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине
США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T05:00
2023-06-18T05:00
2023-06-18T14:59
в мире
украина
москва
франция
дмитрий песков
европарламент
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. США и другие страны Запада могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в блок, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо."Соединенные Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие! Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!" — высказался Филиппо.Тем не менее в субботу президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет упрощать Украине путь для вступления НАТО. По словам американского лидера, Украина должна соответствовать всем стандартам блока, чтобы стать его полноправным членом.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и с отказом Запада от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20230618/nato-1878949707.html
украина
москва
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, франция, дмитрий песков, европарламент, нато
В мире, Украина, Москва, Франция, Дмитрий Песков, Европарламент, НАТО
"Это безумие". Во Франции ужаснулись планам Запада по Украине
Французский политик Филиппо: США могут нарушить устав НАТО ради членства Украины в альянсе