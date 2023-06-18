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Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского - РИА Новости, 18.06.2023
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского
Глава российского военного ведомства посетил военнослужащих-участников спецоперации, находящихся на лечении в госпитале им. Вишневского, и вручил им... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T07:37
2023-06-18T07:37
2023-06-18T07:37
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава российского военного ведомства посетил военнослужащих-участников спецоперации, находящихся на лечении в госпитале им. Вишневского, и вручил им государственные награды, сообщили в Минобороны. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил военнослужащих-участников спецоперации, находящихся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военно-клиническом госпитале им. Вишневского, и вручил им государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и медали "За Отвагу", - сказали в Минобороны. Шойгу отметил, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления. "Быстрая эвакуация - это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы - на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт. Спасибо врачам, спасибо ребятам, которые эвакуировали, и вам спасибо! Выздоравливайте!" - сказал Шойгу, общаясь с военнослужащими.
https://ria.ru/20230618/nagrada-1878954323.html
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сергей шойгу, общество
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского
Минобороны: Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, лечащимся в госпитале Вишневского