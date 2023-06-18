https://ria.ru/20230618/moskva-1879496539.html

Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве

Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве - РИА Новости, 21.06.2023

Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве

Контроль пожарной безопасности усилен на природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-18T11:20

2023-06-18T11:20

2023-06-21T10:36

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в преддверии пожароопасного сезона были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. "В ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - сказал Бирюков. По словам заммэра, пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы.

https://ria.ru/20230616/moskva-1878619249.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, цао, петр бирюков