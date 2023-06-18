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Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
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11:20 18.06.2023 (обновлено: 10:36 21.06.2023)
https://ria.ru/20230618/moskva-1879496539.html
Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве
Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве - РИА Новости, 21.06.2023
Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве
Контроль пожарной безопасности усилен на природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-18T11:20
2023-06-21T10:36
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в преддверии пожароопасного сезона были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. "В ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - сказал Бирюков. По словам заммэра, пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы.
https://ria.ru/20230616/moskva-1878619249.html
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москва, тинао, цао, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, ЦАО, Петр Бирюков

Специалисты усилили контроль пожарной безопасности в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных территориях и в лесопарковых зонах Москвы из-за жары, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившейся в столичном регионе жаркой погодой усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в преддверии пожароопасного сезона были приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров.
ТиНАО проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки", - сказал Бирюков.
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По словам заммэра, пожарные и спасатели ежедневно патрулируют парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что организовано круглосуточное дежурство более 80 расчетов поливомоечной техники во всех административных округах, кроме ЦАО. Они базируются вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон, чтобы оказать оперативное содействие пожарным в случае возгорания травы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОЦАОПетр Бирюков
 
 
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