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Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической - РИА Новости, 18.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 18.06.2023 (обновлено: 14:13 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/marinka-1878988012.html
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической - РИА Новости, 18.06.2023
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической
Президент Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:33
2023-06-18T14:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "На Марьинке работают ребята героически, это правда — абсолютно!" — сказал он на встрече с военкорами.Президент также рассказал о звонке командиру в Марьинке. "Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" — в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! Абсолютно уверен!" — сказал глава государства. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
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владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической

Путин на встрече с военкорами назвал работу российских военных в Марьинке героической

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
"На Марьинке работают ребята героически, это правда — абсолютно!" — сказал он на встрече с военкорами.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Президент также рассказал о звонке командиру в Марьинке.
"Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" — в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! Абсолютно уверен!" — сказал глава государства.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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