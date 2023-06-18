https://ria.ru/20230618/marinka-1878988012.html
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической - РИА Новости, 18.06.2023
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической
Президент Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T13:33
2023-06-18T13:33
2023-06-18T14:13
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "На Марьинке работают ребята героически, это правда — абсолютно!" — сказал он на встрече с военкорами.Президент также рассказал о звонке командиру в Марьинке. "Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" — в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! Абсолютно уверен!" — сказал глава государства. Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
https://ria.ru/20230618/bratya-1878978996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин назвал работу российских военнослужащих в Марьинке героической
Путин на встрече с военкорами назвал работу российских военных в Марьинке героической
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин назвал героической работу российских военнослужащих в Марьинке, кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1
".
"На Марьинке работают ребята героически, это правда — абсолютно!" — сказал он на встрече с военкорами.
Президент также рассказал о звонке командиру в Марьинке.
"Знаете, что мне понравилось? Я позвонил ему, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны, хотя это тоже минобороновские подразделения. Наверное, здесь ничего такого нет, но я ему задаю вопрос: "Как у вас с ребятами выстроены отношения?" И он не задумываясь: "Я в них абсолютно уверен! Братья" — в эту же секунду. Понимаете, в эту же секунду, не успел вопроса задать! Абсолютно уверен!" — сказал глава государства.
Марьинка — пригород Донецка
, находится в километре от Петровского района
столицы ДНР
. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов
заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
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