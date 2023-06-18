https://ria.ru/20230618/losi-1878970036.html
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД - РИА Новости, 18.06.2023
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на 32-м километре МКАД, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:50
2023-06-18T09:50
2023-06-18T14:00
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил двух лосей на 32-м километре МКАД, сообщили в столичной прокуратуре. "На внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль "Киа" совершил наезд на животных (лоси). В результате дорожной аварии два лося погибли на месте, 32-летний водитель не пострадал", — уточнили в ведомстве.Столичная прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных.Ранее дептранс Москвы сообщал, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Авто, Москва
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД, водитель не пострадал