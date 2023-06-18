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Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД - РИА Новости, 18.06.2023
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09:50 18.06.2023 (обновлено: 14:00 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/losi-1878970036.html
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД - РИА Новости, 18.06.2023
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на 32-м километре МКАД, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T09:50
2023-06-18T14:00
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил двух лосей на 32-м километре МКАД, сообщили в столичной прокуратуре. &quot;На внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль &quot;Киа&quot; совершил наезд на животных (лоси). В результате дорожной аварии два лося погибли на месте, 32-летний водитель не пострадал&quot;, — уточнили в ведомстве.Столичная прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных.Ранее дептранс Москвы сообщал, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД.
https://ria.ru/20230610/los-1877359825.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД

Автомобиль насмерть сбил двух лосей на МКАД, водитель не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил двух лосей на 32-м километре МКАД, сообщили в столичной прокуратуре.
«

"На внутренней стороне 32-го километра МКАД автомобиль "Киа" совершил наезд на животных (лоси). В результате дорожной аварии два лося погибли на месте, 32-летний водитель не пострадал", — уточнили в ведомстве.

Столичная прокуратура поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных.
Ранее дептранс Москвы сообщал, что автомобиль столкнулся с тремя лосями на 32-м километре МКАД.
Лось - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
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