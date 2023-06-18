https://ria.ru/20230618/kultura-1878975662.html

Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов

Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов - РИА Новости, 18.06.2023

Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов

Деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать грустить: освободившиеся ниши уже заполнены новыми актерами и певцами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:10

2023-06-18T11:10

2023-06-18T11:10

пмэф-2023

россия

роман карманов

хибла герзмава

денис мацуев

культура

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать грустить: освободившиеся ниши уже заполнены новыми актерами и певцами, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. "Я могу сказать, что те деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать сильно грустить, потому что освободившиеся ниши уже заполнены новыми именами, героями, певцами, актерами, актрисами, художественными фильмами, сериалами. Этот процесс происходит стремительнее, чем можно было предположить, в том числе благодаря президентскому фонду культурных инициатив", - сказал Карманов. Он отметил, что новые имена возникли в том числе благодаря проектам, которые поддержал фонд, когда была нехватка сценаристов - был поддержан проект, направленный на поиск и выявление авторов, в случае с артистами и музыкантами есть серия конкурсов для молодых исполнителей в разных жанрах, поддержан международный конкурс оперных исполнителей Хиблы Герзмава, конкурс "Денис Мацуев представляет", "Молодые ветра" для рок-исполнителей, "Самфест" для авторской песни. "Буквально в течение года возникли новые имена, исполнители, которые, я вас уверяю, хорошо исполняют музыку, и делают это искренне, отражая в своем творчестве наш культурный код. В национальных республиках тоже много проектов, связанных с культурным кодом народа, например, в Мордовии, Якутии. Мода, музыка, кино — движение идет по всей стране", - заключил Карманов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230618/pfki-1878974841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, роман карманов, хибла герзмава, денис мацуев, культура, пмэф, пмэф 2023