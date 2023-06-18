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Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов - РИА Новости, 18.06.2023
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11:10 18.06.2023
https://ria.ru/20230618/kultura-1878975662.html
Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов
Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов - РИА Новости, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов
Деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать грустить: освободившиеся ниши уже заполнены новыми актерами и певцами, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:10
2023-06-18T11:10
пмэф-2023
россия
роман карманов
хибла герзмава
денис мацуев
культура
пмэф
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать грустить: освободившиеся ниши уже заполнены новыми актерами и певцами, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. "Я могу сказать, что те деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать сильно грустить, потому что освободившиеся ниши уже заполнены новыми именами, героями, певцами, актерами, актрисами, художественными фильмами, сериалами. Этот процесс происходит стремительнее, чем можно было предположить, в том числе благодаря президентскому фонду культурных инициатив", - сказал Карманов. Он отметил, что новые имена возникли в том числе благодаря проектам, которые поддержал фонд, когда была нехватка сценаристов - был поддержан проект, направленный на поиск и выявление авторов, в случае с артистами и музыкантами есть серия конкурсов для молодых исполнителей в разных жанрах, поддержан международный конкурс оперных исполнителей Хиблы Герзмава, конкурс "Денис Мацуев представляет", "Молодые ветра" для рок-исполнителей, "Самфест" для авторской песни. "Буквально в течение года возникли новые имена, исполнители, которые, я вас уверяю, хорошо исполняют музыку, и делают это искренне, отражая в своем творчестве наш культурный код. В национальных республиках тоже много проектов, связанных с культурным кодом народа, например, в Мордовии, Якутии. Мода, музыка, кино — движение идет по всей стране", - заключил Карманов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230618/pfki-1878974841.html
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россия, роман карманов, хибла герзмава, денис мацуев, культура, пмэф, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Россия, Роман Карманов, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Культура, ПМЭФ, ПМЭФ 2023
Глава ПФКИ рассказал об открытии новых сценаристов, актеров и певцов

Глава ПФКИ Карманов: деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать грустить

© Фото : пресс-служба форума "Сообщество"Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : пресс-служба форума "Сообщество"
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать грустить: освободившиеся ниши уже заполнены новыми актерами и певцами, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
"Я могу сказать, что те деятели культуры, которые покинули Россию, могут начинать сильно грустить, потому что освободившиеся ниши уже заполнены новыми именами, героями, певцами, актерами, актрисами, художественными фильмами, сериалами. Этот процесс происходит стремительнее, чем можно было предположить, в том числе благодаря президентскому фонду культурных инициатив", - сказал Карманов.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Глава ПФКИ рассказал о поддержке фонда
Вчера, 11:02
Он отметил, что новые имена возникли в том числе благодаря проектам, которые поддержал фонд, когда была нехватка сценаристов - был поддержан проект, направленный на поиск и выявление авторов, в случае с артистами и музыкантами есть серия конкурсов для молодых исполнителей в разных жанрах, поддержан международный конкурс оперных исполнителей Хиблы Герзмава, конкурс "Денис Мацуев представляет", "Молодые ветра" для рок-исполнителей, "Самфест" для авторской песни.
"Буквально в течение года возникли новые имена, исполнители, которые, я вас уверяю, хорошо исполняют музыку, и делают это искренне, отражая в своем творчестве наш культурный код. В национальных республиках тоже много проектов, связанных с культурным кодом народа, например, в Мордовии, Якутии. Мода, музыка, кино — движение идет по всей стране", - заключил Карманов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов во время интервью на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
Глава ПФКИ рассказал о деятельности фонда
Вчера, 10:19
 
ПМЭФ-2023РоссияРоман КармановХибла ГерзмаваДенис МацуевКультураПМЭФПМЭФ 2023
 
 
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