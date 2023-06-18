https://ria.ru/20230618/kosovo-1878950077.html

Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков

Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков - РИА Новости, 18.06.2023

Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков

Полиция самопровозглашенной Республики Косово избила двух сербских подростков на севере края, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T02:31

2023-06-18T02:31

2023-06-18T10:40

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БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Республики Косово избила двух сербских подростков на севере края, сообщил портал Kosovo online.Речь идет о брате и сестре 2005 и 2007 годов рождения. Вечером в субботу они катались на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан, но их остановили, а затем повалили на землю силовики."Юноша получил множество ударов по голове и удар ногой в бок. Его сестру грубо сбросили с квадроцикла и протащили по земле, она получила ушиб левого плеча. Оба находятся в состоянии психологического шока", — заявил порталу детский хирург клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович.Ранее тысячи жителей Косовска-Митровицы вышли на мирное шествие с требованием освободить трех сербов, задержанных во время столкновений 29 мая и позже по подозрению в организации беспорядков. Затем стало известно о задержании еще одного серба, которого подозревают в нападении на журналистов. Белград, со своей стороны, на этой неделе арестовал трех косовоалбанских спецназовцев.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в конце мая, после попытки косовоалбанских властей ввести в должности новых мэров нескольких муниципалитетов на севере края. Акции протеста до сих пор не прекращаются.Косовский премьер Курти потребовал от Запада надавить на Белград для освобождения спецназовцев. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, призвал послов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и главу постоянной делегации ЕС остановить косовоалбанские власти и не допустить новой войны на Балканах.В итоге в Евросоюзе заявили о возможности ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа Приштины содействовать деэскалации, а спецпредставитель США на Балканах пригрозил последствиями и Приштине, и Белграду.

https://ria.ru/20230617/kosovo-1878855911.html

https://ria.ru/20230615/politika-1878367832.html

https://ria.ru/20230614/kosovo-1878176064.html

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в мире, косово, косовска-митровица, сербия