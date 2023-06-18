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Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков - РИА Новости, 18.06.2023
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02:31 18.06.2023 (обновлено: 10:40 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kosovo-1878950077.html
Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков
Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков - РИА Новости, 18.06.2023
Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков
Полиция самопровозглашенной Республики Косово избила двух сербских подростков на севере края, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T02:31
2023-06-18T10:40
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косовска-митровица
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БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Республики Косово избила двух сербских подростков на севере края, сообщил портал Kosovo online.Речь идет о брате и сестре 2005 и 2007 годов рождения. Вечером в субботу они катались на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан, но их остановили, а затем повалили на землю силовики."Юноша получил множество ударов по голове и удар ногой в бок. Его сестру грубо сбросили с квадроцикла и протащили по земле, она получила ушиб левого плеча. Оба находятся в состоянии психологического шока", — заявил порталу детский хирург клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович.Ранее тысячи жителей Косовска-Митровицы вышли на мирное шествие с требованием освободить трех сербов, задержанных во время столкновений 29 мая и позже по подозрению в организации беспорядков. Затем стало известно о задержании еще одного серба, которого подозревают в нападении на журналистов. Белград, со своей стороны, на этой неделе арестовал трех косовоалбанских спецназовцев.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в конце мая, после попытки косовоалбанских властей ввести в должности новых мэров нескольких муниципалитетов на севере края. Акции протеста до сих пор не прекращаются.Косовский премьер Курти потребовал от Запада надавить на Белград для освобождения спецназовцев. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, призвал послов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и главу постоянной делегации ЕС остановить косовоалбанские власти и не допустить новой войны на Балканах.В итоге в Евросоюзе заявили о возможности ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа Приштины содействовать деэскалации, а спецпредставитель США на Балканах пригрозил последствиями и Приштине, и Белграду.
https://ria.ru/20230617/kosovo-1878855911.html
https://ria.ru/20230615/politika-1878367832.html
https://ria.ru/20230614/kosovo-1878176064.html
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в мире, косово, косовска-митровица, сербия
В мире, Косово, Косовска-Митровица, Сербия
Полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков

Kosovo online: полиция самопровозглашенного Косово избила двух сербских подростков

© AP Photo / Dejan SimicevicСотрудники полиции самопровозглашенного Косово в городе Звечан
Сотрудники полиции самопровозглашенного Косово в городе Звечан - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Dejan Simicevic
Сотрудники полиции самопровозглашенного Косово в городе Звечан. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 июн — РИА Новости. Полиция самопровозглашенной Республики Косово избила двух сербских подростков на севере края, сообщил портал Kosovo online.
Речь идет о брате и сестре 2005 и 2007 годов рождения. Вечером в субботу они катались на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан, но их остановили, а затем повалили на землю силовики.
Спецназ полиции Косово в Косовско-Митровицком округе - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В Косово полиция запугивала сербов ночью, заявили в правительстве Сербии
17 июня, 11:47
"Юноша получил множество ударов по голове и удар ногой в бок. Его сестру грубо сбросили с квадроцикла и протащили по земле, она получила ушиб левого плеча. Оба находятся в состоянии психологического шока", — заявил порталу детский хирург клинико-больничного центра Северной Косовска-Митровицы Бобан Митрович.
Ранее тысячи жителей Косовска-Митровицы вышли на мирное шествие с требованием освободить трех сербов, задержанных во время столкновений 29 мая и позже по подозрению в организации беспорядков. Затем стало известно о задержании еще одного серба, которого подозревают в нападении на журналистов. Белград, со своей стороны, на этой неделе арестовал трех косовоалбанских спецназовцев.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В ЕС допустили усиление мер против Косово за нежелание деэскалации
15 июня, 15:33
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в конце мая, после попытки косовоалбанских властей ввести в должности новых мэров нескольких муниципалитетов на севере края. Акции протеста до сих пор не прекращаются.
Косовский премьер Курти потребовал от Запада надавить на Белград для освобождения спецназовцев. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, призвал послов США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и главу постоянной делегации ЕС остановить косовоалбанские власти и не допустить новой войны на Балканах.
В итоге в Евросоюзе заявили о возможности ограничить финансирование Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа Приштины содействовать деэскалации, а спецпредставитель США на Балканах пригрозил последствиями и Приштине, и Белграду.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Приштина хочет оставить сербов без продуктов на севере Косово, заявил Вучич
14 июня, 21:10
 
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