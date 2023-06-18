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Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях - РИА Новости, 18.06.2023
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12:38 18.06.2023 (обновлено: 14:34 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/kitay-1878984339.html
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях - РИА Новости, 18.06.2023
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:38
2023-06-18T14:34
экономика
великобритания
сша
швейцария
евросоюз
bank of china
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в сообщении некоторых кредитных организаций. &quot;В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей&quot;, — сказано в сообщении Акибанка.Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China. Также об этом сообщил Юникредитбанк, добавив, что ограничения касаются иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.
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экономика, великобритания, сша, швейцария, евросоюз, bank of china
Экономика, Великобритания, США, Швейцария, Евросоюз, Bank of China
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях

Bank of China ограничил переводы в юанях в ЕС, США и Британию для российских банков

© AP Photo / Greg BakerЗдание Банка Китая (Bank of China) в Пекине
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© AP Photo / Greg Baker
Здание Банка Китая (Bank of China) в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в сообщении некоторых кредитных организаций.
«

"В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей", — сказано в сообщении Акибанка.

Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China.
Также об этом сообщил Юникредитбанк, добавив, что ограничения касаются иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.
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ЭкономикаВеликобританияСШАШвейцарияЕвросоюзBank of China
 
 
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