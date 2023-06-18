https://ria.ru/20230618/kitay-1878984339.html
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях - РИА Новости, 18.06.2023
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в... РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T12:38
2023-06-18T12:38
2023-06-18T14:34
экономика
великобритания
сша
швейцария
евросоюз
bank of china
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в сообщении некоторых кредитных организаций. "В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей", — сказано в сообщении Акибанка.Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China. Также об этом сообщил Юникредитбанк, добавив, что ограничения касаются иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.
https://ria.ru/20230615/dollar-1878285190.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, великобритания, сша, швейцария, евросоюз, bank of china
Экономика, Великобритания, США, Швейцария, Евросоюз, Bank of China
Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях
Bank of China ограничил переводы в юанях в ЕС, США и Британию для российских банков