Bank of China уведомил российские банки об ограничении переводов в юанях

2023-06-18T12:38

2023-06-18T12:38

2023-06-18T14:34

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Bank of China с 13 июня прекратил прием от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США, говорится в сообщении некоторых кредитных организаций. "В связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания с 13 июня 2023 года прекращен прием к исполнению клиентских платежей на перевод денежных средств в китайских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцарии, банков Великобритании и банков США, а также их филиалов в Китае, как банков-посредников, так и банков-получателей", — сказано в сообщении Акибанка.Исключение составляют банки-получатели группы Bank of China. Также об этом сообщил Юникредитбанк, добавив, что ограничения касаются иностранных филиалов банков ЕС, США и Великобритании.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

