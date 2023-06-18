https://ria.ru/20230618/kinostudiya-1878966368.html

В "Союзмультфильме" рассказали о перспективах киностудии Горького

В "Союзмультфильме" рассказали о перспективах киностудии Горького - РИА Новости, 18.06.2023

В "Союзмультфильме" рассказали о перспективах киностудии Горького

Москва планирует развивать Московский международный кинокластер, киностудия Горького рассчитывает стать центром этого кластера, заявила РИА Новости председатель РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T09:16

2023-06-18T09:16

2023-06-18T09:16

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юлиана слащева

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Москва планирует развивать Московский международный кинокластер, киностудия Горького рассчитывает стать центром этого кластера, заявила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. "Мы обсуждали с мэром Москвы Сергеем Собяниным создание кинокластера, и я считаю, что у Москвы есть все основания и возможности для того, чтобы реализовать этот проект. Мы очень рассчитываем на то, что киностудия Горького станет центром или одним из центров этого кинокластера", - сказала Слащева на ПМЭФ. По ее словам, поддержка от Москвы, которую ожидает киностудия, будет разделена на два ключевых направления. "Это создание современного кинопроизводственного комплекса на базе двух площадок киностудии: одна историческая на улице Эйзенштейна, вторая - на Валдайском проезде. И там, и тут мы планируем организовать возможности для современного кинопроизводства, как для нужд самой киностудии, так и в качестве места коллективного пользования для всей индустрии", - пояснила Слащева. Второе направление - это собственное производство детско-семейного и молодежного кино, рассказала она. По ее словам, здесь киностудия также рассчитывает на поддержку городских властей. "Мы сможем заниматься не только собственным кино, но и работать совместно с другими российскими студиями, в том числе с недавно появившимися на рынке производственными компаниями для того, чтобы помогать им развиваться и брать их под крыло. Мне кажется, что именно за этим стоит будущее развитие и киностудии Горького, и кинокластера в целом", - поделилась Слащева. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел 14-17 июня. РИА Новости являлся информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230118/cheburashka-1845821416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юлиана слащева, москва, союзмультфильм, пмэф, новости культуры