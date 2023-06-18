https://ria.ru/20230618/karachaevo-cherkessiya-1879032712.html

В горах Карачаево-Черкесии четыре туриста из Москвы не вышли на связь

В горах Карачаево-Черкесии четыре туриста из Москвы не вышли на связь - РИА Новости, 18.06.2023

В горах Карачаево-Черкесии четыре туриста из Москвы не вышли на связь

Группа из четырех туристов из Москвы не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, на их поиски вышли спасатели, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T22:26

2023-06-18T22:26

2023-06-18T22:26

москва

россия

архыз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 18 июн - РИА Новости. Группа из четырех туристов из Москвы не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, на их поиски вышли спасатели, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "Восемнадцатого июня поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы не выходит на связь", - говорится в сообщении. По данным МЧС, группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз, должна была закончить маршрут 21 июня в селении Нижний Архыз. На поиски туристов вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России. "Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристы не обнаружены. В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены", - отмечает ведомство. Региональное СУСК РФ сообщило, что по факту пропажи туристов поводится проверка.

https://ria.ru/20230616/kchr-1878779805.html

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архыз

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москва, россия, архыз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)